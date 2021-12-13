غرفة الطباعة: قطاع التغليف له دور رئيسى فى عملية التصدير

كتب – إسلام سعيد

أكد أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة في اتحاد الصناعات، أهمية تطوير قطاع التغليف لما له من دور رئيسي في التأثير على كافة القطاعات الاقتصادية الأخري وله أهمية قصوى في عملية التصدير خاصة قطاعات الأغذية والهندسية.

وأشار خلال كلمتها إلي أن غرفة الطباعة تحاول بشكل مستمر دعم قطاع التغليف من خلال التوسع في المعارض الدولية هنا في مصر، وكذلك توجيه أعضاء الغرفة نحو استغلال كافة الفعاليات للاطلاع على كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة.

من جانبها قالت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن قطاع التغليف يساهم بحوالي 7% من المنتج المصدر، الأمر الذي يجعلنا نهتم بتنمية هذا القطاع لما له من دور رئيسي في عمليات التصدير لكافة القطاعات.

كانت صادرات المجلس التصديرى للتعبئة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية ارتفعت بنسبة 47% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر2021، لتسجل نحو 690 مليون دولار مقابل 468 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى 2020.

السودان جاء على رأس الدول المستوردة لمنتجات التعبئة والتغليف من مصر خلال العام الجاري، واستحوذ وحده على صادرات بقيمة 91 مليون دولار، وبعده جاءت ليبيا بنحو 53 مليون دولار، فى أول 9 أشهر من العام.