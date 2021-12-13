طقس بارد وشمس خلف الغيوم .. بث مباشر لحالة الطقس بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا لحالة الطقس بالمحافظة والتى تشهد طقسا مائلا للبرودة فى صباح اليوم الإثنين بمختلف أنحاء المحافظة، مع اختفاء الشمس منذ الساعات الأولى خلف الغيوم، وبرودة شديدة فى ساعات الليل وتشهد المحافظة وجود كثيف للغيوم فى السماء منذ ليلة أمس وتسببت فى حجب أشعة الشمس عن الظهور.

وشهدت المنيا خلال الأيام الماضية طقسا شديد البرودة رغم ظهور الشمس لفترات طويلة، مع نشاط كبير للرياح فى الطرق السريعة ، وقد شهدت المحافظة بمختلف الأنحاء ليلة أمس طقسا شديد البرودة ، دفع الكثير من الناس إلى ارتداء الملابس الثقيلة وذلك مع وجود نشاط للرياح على الطرق السريعة.

ومن ناحيته، شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستعداد الكامل لفصل الشتاء سواء من خلال أعمال للتطهير ومتابعة المعدات، وتطهير مخرات السيول والمرور عليها بشكل يومى للتأكد من نظافتها والتعامل الفورى مع المتعدين عليها.

وطالبت إدارة المرور بالمحافظة السائقين بتخفيف السرعات خاصة على الطرق السريعه الصحراوى والزراعى.

كما قامت مديرية الرى بالمحافظة بعمل تطهير للعديد من الترع ونزع الحشائش منها ، كذلك جولات مرورية على مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها وعدم التعدى عليها وتطبيق القرارات الصادرة بشأن المخالفين والمتعدين على تلك المخرات . فيما تتابع الوحدات المحلية مع غرف العمليات المنتشرة فى الوحدات القروية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.