صحة كفر الشيخ: إجراء الكشف على 2069 مريضا بالحميات وحملات على 369 منشأة غذائية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن لجان مديرية الصحة شنت حملات على المنشآت الغذائية ضمن خطة مديرية الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مشيرة إلى أن إدارة مراقبة الاغذية بقيادة الدكتورة سمر أحمد خلف، مدير إدارة مراقبة الأغذية، نفذت حملات على 369 منشأة غذائية، وتمكنت من إعدام 639 كجم لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وأضافت سلام، كما تمكنت من ضبط 152 كجم لحوم وكبدة مجمدة لعدم وجود بيانات وظهور تغيير في الخواص الطبيعية وتحرير 175 محضر جنحة صحية طبقا للقرار 96 و 97للمخالفات المضبوطة، وتم سحب 599 عينة وتم مخاطبة الجهات المعنية بالتوصية بغلق 9 منشآت لعدم الترخيص وتم استصدار 722 شهادة صحية، مؤكدة على استمرار وتكثيف حملات مراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضحت سلام، أن مستشفى الجلدية بكفر الشيخ ، وقت الكشف الطبي على 2069 مواطنا، ووقت على الكشف على علاج الاقتصادي على 128مريضاً، مؤكدة أن صيدلية المستشفى وفرت بعض الأدوية الهامة مثل دواء الديكالديرم الذي يستخدم لعلاج مرض الصدفية والبهاق، لكونه آمن وفعال ، وصرفت 24 قرار نفقة الدولة، ونفذت تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل الأمراض الفطرية والصدفية والبهاق، وتم إجراء 54 تحليل تنوع بين تحليل بول وبراز و تحليل هيموجلوبين مؤكدة أنه تمصرف علاج شهري ل 39 مريض متردد للجذام، وتم اجراء 196حالة بجلسات الناروباند، وتطعيم 179مواطناً بلقاح السينوفارم والفايزر.



الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ

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