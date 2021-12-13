اليوم السابع
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الإثنين، 13 ديسمبر 2021 08:57 ص
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"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالى قرية "بلة المستجدة" بمركز بنى مزار

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 08:00 ص
"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالى قرية "بلة المستجدة" بمركز بنى مزار قافلة طبية - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية بلة المستجدة بمركز بنى مزار خلال يومى 13 و14 ديسمبر الجارى 2021، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.


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