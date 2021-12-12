صحة المنيا :تقديم الخدمات الطبية لـ 135 ألف و660 مواطن بالعيادات الخارجية

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا إستمرار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بالمنيا من خلال إدارة المستشفيات لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية ل 135660 مواطن وتقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات ل 28003 حالة وذلك خلال شهر نوفمبر 2021

وأوضحت الدكتورة ميرفت سعد مدير مستشفيات محافظة المنيا ومدير إدارة الرعاية العاجلة والطوارئ بمديرية الصحة أن إدارة المستشفيات تواصل تقديم خدماتها الطبية بأعلى مستوى بالإضافة إلى متابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية بتكثيف المرور على المستشفيات وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة بالمواطنين بمحافظة المنيا.

وأوضحت أنه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لعدد 135660 مواطن وتقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لعدد 28003 حالة .

وأضافت أنه تم تقديم خدمات رعاية لـ 586 مريض بإجمالى 2946 يوم علاج؛ و تقديم خدمات حضانات لـ 570 طفل بإجمالى 3987 يوم علاج و تقديم خدمات غسيل كلوى لعدد 945 مريض بإجمالى 10666 جلسة غسيل وأضافت انه تم تقديم خدمات أشعة تشخيصية بإجمالى 11658 حالة أشعة عادية و4002 حالة أشعة تليفزيونية و1623 حالة أشعة مقطعية.