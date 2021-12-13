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زى النهارده.. الجنابيات تحجز محاكمة الداعشى المتهم بالهجوم على نقطة شرطة الضواحى للحكم

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 11:00 م
زى النهارده.. الجنابيات تحجز محاكمة الداعشى المتهم بالهجوم على نقطة شرطة الضواحى للحكم المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده من سنه، يوم 13 ديسمبر، الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحى وبحضور حمدى الشناوى الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحى، تحجز حجز محاكمة الداعشى المتهم بـ"الهجوم على نقطة شرطة الضواحي"، للنطق بالحكم.

 

ووجهت النيابة إلى المتهم اتهامات بارتكاب جرائم انضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى بأن انضم إلى الجماعة المسماة "داعش" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها مع علمه بذلك غلى النحو المبين بالتحقيقات.


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