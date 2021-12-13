"زراعة الإسكندرية": رش المبيدات بقرى بنجر السكر للحد من انتشار النمل الأبيض

الإسكندرية جاكلين منير

قامت مديرية الزراعة بالإسكندرية برئاسة المهندس طارق زكى محمد صالح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، بوضع المبيدات بمدرسة أبو زهره بمنطقة بنجر السكر، وذلك فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد حشرة النمل الأبيض، للحد من انتشار الآفة وحفاظاً على سلامة المواطنين وآمنهم..

جاء ذلك بتوجيهات المهندسة نجوان أحمد فوزى مدير الإدارة العامة للخدمات الزراعية والحيوانية وتعليمات المهندس أيمن عبد الستار على مدير إدارة المكافحة ،و لجنة من مهندسي إدارة المكافحة مشكلة من المهندس صلاح شعبان العسال و المهندسة أماني حسني رضوان بالإشراف علي عمليات الحفر و توزيع المبيد.

وفد أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية، عن اكتشاف بؤر جديدة للنمل الأبيض بالإسكندرية، حيث قامت لجنة بمعاينة وفحص وحدة سكنية مصابة بحشرة النمل الأبيض بحى شرق وتم التوصية باللازم واتباع تعليمات الوزارة.

وتعد حشرة الأرضة فى الثقافة العامة عدوا للإنسان، فهى من أخطر الحشرات وأكثرها ضررا، حيث تقوم ببناء ممرات ومداخل يصعب الوصول إليها، وتقوم بإتلاف العديد من الأوراق والكتب والأخشاب فى المبانى والمكتبات، ولربما حصل بسببها تضرر المساكن، ومع تزايد الأضرار التى تسببها فهناك مجموعة من الأسباب الاحترازية أو الوقائية منها: طلاء الأخشاب واستخدم طرق سليمة عند بناء المساكن ومنع وصول الماء إلى الأخشاب، وتنظيف سقوف المنازل وغير ذلك.

وتتسبب حشرة النمل الأبيض فى أضرار جسيمة فى المنازل المبنية بالطوب النيء والتى تكون بها إصابات وأنفاق، حيث تتهدم الجدران وتكون مفرغة من الداخل، و تسبب التصاق الأبسطة والحصر المفروشة على الأرض وعند نزعها تتمزق وتظهر آثار أكل النمل من النمل ووجود أجزاء من التربة مكان التآكل.

وتأكل الحشرة الأخشاب الملاصقة للحائط مثل الدواليب وغيرها والنوافذ والأبواب والسقوف المصنوعة من جذوع الأشجار، كما يسمع ليلاً صوت مثل طقطقة اشتعال النيران، وتآكل الأرضيات المصنوعة من الخشب (الباركيه) وعند نزعها يشاهد تربة مكان الأكل.

وعند الفحص يتبين وجود أنابيب طينية غير الحوائط والنوافذ تبدأ من الأرض وتمتد لمصدر الإصابة، والتصاق الأجولة والزكائب بالأرضية وتمزقها نتيجة أكل الحشرات فى الصوامع، وأنفاق وكتل طينية على جذوع الأشجار ووجود طبقة طينية على المنطقة السفلى من جذع الشجرة مع جفاف واحتراق أطراف الفروع وظهور لون أسود، وكذلك جفاف المحاصيل ومظهر الذبول رغم توافر الماء بالتربة ووجود بؤر خالية من النباتات تمتد تدريجياً لتشمل الحقل كله وموت النباتات.