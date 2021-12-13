بورسعيد محمد فرج

أعلنت جامعة بورسعيد ، صدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية،بتعيين الدكتورة راوية رزق نائباً لرئيس جامعة بورسعيد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وكانت الدكتور راوية رزق قد شغلت العديد المناصب من بينها منصب رئيس قسم الهندسة الكهربية بكلية هندسة بجامعة بورسعيد ومنصب المدير التنفيذى للمعلومات فضلاً عن توليها منصب نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وفى وقت سابق، أعلن الدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أسماء قائمة الفائزين فى اتحاد طلاب جامعة بورسعيد والتى جاءت على النحو التالى: فوز الطالب محمد حسين عبد الحميد شطا "كلية الطب" بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة بورسعيد بعد حصوله على 18 صوتاً من أصل 26 صوتاً وفوز الطالب زياد هانى الأباصيرى كلية "الهندسة" نائب رئيس اتحاد الطلاب بالتزكية.