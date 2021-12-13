رئيس مياه الغربية يكشف المشروعات الجديدة الجاهزة للافتتاح قريبا

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور مهندس حمدى محمد شطا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية والعضو المنتدب، في بيان له أنه جارى الإنتهاء من الأعمال النهائية التى تتم فى قرى الإفتتاح الرئاسى.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها رئيس الشركة اليوم لتفقد الأعمال الجارية فى محطات قريتى ( تفهنا العزب و نهطاى)، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتى تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك بتوفير كافة الخدمات والمرافق الحيوية والبنية التحتية الأساسية التى تمس حياة المواطن.

بدأت الجولة بقرية تفهنا العزب حيث تفقد مركز الصيانة وتم توجيه مدير عام المشروعات بعمل رفع مساحة لمركز الصيانة وذلك لتطويره ومواكبة مشروعات حياة كريمة داخل القرية.

كما تم تفقد محطة مياه الشرب ومحطة رفع الصرف الصحى ومحطة معالجة الصرف الصحى، كما تفقد الأعمال التى تتم فى محطة مياه الشرب ومحطة معالجة الصرف الصحى بقرية نهطاي ووجه بعمل لاند سكيب فى مناطق التوسعات داخل المحطة، كما تم المرور على محطة رفع الصرف الصحى.

وشدد "شطا" على مقاول التنفيذ فى قرية تفهنا العزب بالإلتزام التام بإنهاء التوصيلات المنزلية الجارية والإنتهاء من أى أعمال من شأنها تعطيل خطة رصف القرى المذكورة، والإلتزام بكافة المعايير فى تنفيذ الأعمال النهائية، مع مراعاة الجدول الزمني لإنهاء كافة المشاريع.