اليوم السابع
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رئيس "مياه الغربية" يترأس اجتماعا لمناقشة خطة الإحلال والتجديد.. اعرف التفاصيل

السبت، 04 ديسمبر 2021 04:17 م
رئيس "مياه الغربية" يترأس اجتماعا لمناقشة خطة الإحلال والتجديد.. اعرف التفاصيل جانب من الاجتماع
الغربية: محمد طارق

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ترأس المهندس حمدي محمـد شـطـــا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الغربية، اجتماع رؤساء القطاعات ومديري عموم الأفرع والمركزية، وذلك لمناقشة أهم الأعمال والمشروعات التي تتم والوقوف على اخر المستجدات.

وأكد رئيس الشركة على متابعة خطة تمركز سيارات شفط مياه الأمطار فى الأماكن الحيوية على مستوى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأيضاً متابعة خطة التشغيل والصيانة للمحطات والشبكات وتنفيذ خطة الصيانة للمعدات.

كما ناقش الإجتماع العمل على التنسيق الدائم مع الهيئة القومية لتفادى الملاحظات التصميمية فى المشروعات المستقبلية، ومناقشة المشروعات المدرجة ضمن خطة الإحلال والتجديد 2021/2022، كما تم عرض موقف منظمة الجودة بمستوياتها الأربعة (معمل المتنقل – معمل المحطات – المعمل المركزي – المعمل المرجعي).

وأوضح شطا أنه تم مناقشة تخفيض معدل استهلاك الوقود الخاص بالمولدات، وعدم الإسراف فى استهلاك الكهرباء فى غير أغراض التشغيل.

وشدد رئيس الشركة بالعمل على زيادة المساحات الخضراء فى المحطات لإضافة الشكل الجمالي، ومنع أي دخول أي مركبات داخل المحطات، كما تم تكليف السيد المهندس رئيس قطاع التشغيل والصيانة بعمل مقترح للجنة تقييم الاحتياجات.

 

 

 


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