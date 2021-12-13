رئيس جامعة طنطا يستقبل محافظ الغربية و9 رؤساء جامعات ونائبى وزير التعليم العالى

الغربية عادل ضرة

استقبل الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، مساء اليوم، محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، ووفدًا من رؤساء الجامعات المصرية ونائبى وزير التعليم العالى ، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الحامعة الدكتور كمال عكاشة، والدكتور محمد حسين، والدكتور حمدى شعبان، والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد غنيم عنيد كلية الطب، والدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانوني للجامعة، وعدد من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس يأتى ذلك فى إطار الاستعداد للزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية غدًا لجامعة كفر الشيخ.

ضم الوفد الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشؤون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت عبدالفتاح نائب وزير التعليم العالى لشؤون البحث العلمي، الدكتور طارق عبدالله الجمال رئيس جامعة اسيوط، الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد ، الدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوى رئيس جامعة السويس، الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات، الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور محمد عزوز رئيس جامعة الأقصر.

أعرب رئيس الجامعة عن سعادته باستقبال رؤساء الجامعات ، موجهًا الشكر للقائمين على حفل الاستقبال، من العاملين بمكتبه، والادارة العامة للعلاقات العامة، ووحدة التوثيق الإعلامي ، ودار الضيافة، ورعاية الشباب، وكورال الجامعة الموسيقى، والإدارة العامة للأمن.