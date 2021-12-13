رئيس جامعة القناة: سرعة إنهاء مشروع العيادات الخارجية بالمستشفيات الجامعية

الإسماعيلية - السيد فلاح

حرص الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، منذ الساعات الأولى لتوليه منصب رئاسة الجامعة على الاجتماع بالدكتور عادل حسن، مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور أحمد أنور، نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية لبحث موضوع تأهيل المستشفيات الجامعية للدخول فى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أهمية تحقيق ذلك الملف الذى يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق التغطية الصحية الأفضل وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بكفاءة وجودة عالية، مشيرًا إلي أن ذلك التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي يساعد فى توزيع عادل للخدمات الطبية لجميع المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس نحو حياة أفضل لكل المصريين.

وطلب رئيس جامعة قناة السويس ضرورة الإسراع فى الانتهاء من تجهيز غرف الكابسولات وغرفة العمليات الكبرى الجديدة لتكون إضافة إلى صرح المستشفى الجامعى لاستكمال الخدمة الطبية المميزة التى تقدمها مستشفيات الجامعة.

كما طلب الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة بحث سرعة تجهيز مشروع العيادات الخارجية الجديدة الذى يعد نقلة طبية كبيرة فى خدمة الاقليم حيث يضم المشروع مجموعة من العيادات الطبية مجهزة على أعلى مستوى تقدم خدمة طبية مميزة.