السيرة الذاتية للدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الجديد

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي أمس صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية، حيث تم تعيين الدكتور ناصر سعيد عبدالخالق مندور، رئيسًا لجامعة قناة السويس، لمدة 4 سنوات مقبلة.

يُذكر أن الدكتور ناصر مندور أستاذ وقاية النبات بكلية الزراعة وشغل العديد من المناصب القيادية حيث قام بشغل منصب وكيل كلية الزراعة ثم عميدًا للكلية المصرية الصينية فعميدًا لكلية الزراعة.

والدكتور ناصر سعيد عبد الخالق مندور أستاذ الحشرات الاقتصادية، والمكافحة البيولوجية، عميد كلية الزراعة جامعة قناة السويس والمدرب المعتمد بمركز تنمية قدرات هيئة التدريس بالجامعة، والحاصل على العديد من المنح الدراسية والمهمات العلمية، والدورات التدريبية خارج جمهورية مصر العربية.

والدكتور ناصر مندور حاصل على بكالوريوس العلوم الزراعية شعبة وقاية النبات بكلية الزراعة جامعة قناة السويس بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1991، والحاصل على ماجستير الحشرات الاقتصادية عام 1997، ودكتوراه الفلسفة فى الحشرات الاقتصادية ومكافحة الآفات من كلية البيئة والمصادر الطبيعية جامعة جنوب الصين الزراعية عام 2004.

وتدرج "مندور"، فى المناصب من معيد بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة، ثم مدرس مساعد بالقسم، ثم مدرس الحشرات الاقتصادية بكلية الزراعة جامعة قناة السويس، ثم أستاذا مساعدا للحشرات الاقتصادية والمكافحة البيولوجية، ثم أستاذا للحشرات الاقتصادية، فمديرا لمركز الخدمة العامة للمكافحة البيولوجية ووكيلًا لكلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب ثم قائم بأعمال عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية ثم عميدًا لكلية الزراعة قبل أن يتولى رئاسة جامعة قناة السويس.

كما شارك في العديد من مؤتمرات الحوار الوطني للشباب كمنسق ورئيس لوفد جامعة قناة السويس بحضور الرئيس السيسي، مثل مؤتمر الحوار الوطني الثالث للشباب بالإسماعيلية، ومنتدى شباب العالم الأول بشرم الشيخ، ومؤتمر الحوار الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة، وافتتاح حقل الغاز "ظهر".

كما حصل الدكتور مندور على جائزة أفضل طالب دراسات عليا أجنبى بجامعة شمال الصين الزراعية - الصين عام 2002، وجائزة التفوق من الجامعة المصرية لعلوم المكافحة البيولوجية.

والحاصل على شهادات التقدير لنشر البحوث العلمية فى المجلات الدورية، وأشرف وحكم 26 رسالة علمية ما بين ماجستير ودكتوراه، وقام بنشر 39 بحثا علميا فى مجلات دولية ذات معامل تأثير، و20 بحثا علميا فى مجلات محلية.