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رئيس جامعة الأقصر يعلن تدشين مركز للمصريات ليكون مرجعا للمهتمين بالآثار

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 12:15 م
رئيس جامعة الأقصر يعلن تدشين مركز للمصريات ليكون مرجعا للمهتمين بالآثار الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، تدشين مركز للمصريات فى الأقصر داخل الجامعة، وذلك لتكون بشرى للآثريين والمهتمين بدراسة الآثار، ويكون المركز مرجع لكل المتهمين بالآثار ودراستها، موضحاً أن مدينة الأقصر كنز من كنوز الدولة المصرية، ولابد من استثمار هذا الكنز بما يعود بالنفع على أبناء الدولة المصرية، موجهًا بالحفاظ على الآثار والاهتمام بها قبل تعرضها للتلف.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر، خلال مشاركته بإحتفالية متحف الأقصر بذكرى 46 سنة على إفتتاحه، أنه تم طرح بعض الإقتراحات التي سيتم عرضها على أصحاب القرار، بشأن الاهتمام بالقطاع السياحي والآثري داخل المحافظة، وذلك في إطار الدور التوعوي للجامعة للإهتمام بالتاريخ والحضارة والحفاظ على التراث، منوهاً عن تنظيم كلية الآثار بالجامعة عدة مؤتمرات خلال الفترة المقبلة.

وكان قد شهد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، افتتاح معرض "كنوز الوزير أمنحوتب هوي"، بمتحف الأقصر  والذي يشرف على تنظيمه البروفيسور فرنسيسكو مارتين فالنتين، والبروفيسورة تيريزا بيدمان، والدكتور علاء المنشاوي، مدير المتحف، تزامنًا مع احتفال المتحف بعيد ميلاده الـ46، بحضور قيادات الآثار والسياحة بمحافظة الأقصر، ووجه رئيس الجامعة الشكر لإدارة المتحف ولمسؤولي البعثة الآثرية الإسبانية على المعرض المؤقت داخل المتحف.

ونظمت البعثة الأثرية لمعهد دراسات مصر القديمة بمدريد بالتعاون مع جامعة مالقة، معرضا بعنوان "كنوز الوزير أمين حتب هوي" بالمتحف المصري بالأقصر، يضم نتاج أعمال البعثة الأثرية الإسبانية بمدينة الموتى بالأقصر منذ عام 2009 وحتى عام 2021، والذي سيكون مفتوحا للجمهور لمدة سنة قادمة، حيث يشرف على تنظيمه البروفيسور فرنسيسكو مارتين فالنتين والبروفيسورة تيريزا بيدمان والدكتور علاء حسن المنشاوي، وبرعاية كلا من ماريا لويزا كالديرون كاييخا والدكتور لورينزو إسبيجا جوميز لوبو.

ويشتمل المعرض الإسبانى على 300 قطعة آثرية تضم ما يلي:- "تماثيل وتوابيت وتمائم وشواهد قبور ومجموعات جنائزية"، تم إختيار من ضمن القطع المكتشفة على مدار ثلاثة عشر عامًا من الحفريات نفذتها البعثة الأثرية الإسبانية في المقبرة رقم -28- للوزير آمنحتب هوي، في جبانة العساسيف، الواقعة في البر الغربي بمدينة الأقصر.

 


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