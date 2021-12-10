كلية الفنون الجميلة تنظم ورشة لتعليم الأطفال فن الرسم بمعبد الأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

نظمت كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، ورشة عمل لتعليم تلاميذ المدارس، ومجموعة من ذوي الهمم (مبادرة قادرون باختلاف) فن الرسم بمعبد الأقصر، ضمن فعاليات الاحتفال باليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة - جامعة الأقصر، تحت رعاية كل من الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وجاءت الورشة تحت إشراف كل من الدكتور محمود علام، وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد سمير، المدرس بقسم الجرافيك بالتعاون مع الأستاذ حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، وسمر ناجي، المرشدة السياحية وبمشاركة مجموعة من طلبة وطالبات الكلية.

وعلى هامش الورشة أجرت سمر ناجي، المرشدة السياحية جولة بمرافقة الأطفال وذوي الهمم ومجموعات من تلاميذ مدارس، "السلام وطيبة الرسمية لغات والنيل" لتعريفهم بمعالم معبد الأقصر.

وفي نفس السياق رصد تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل معبد الأقصر، لختام جولتهم في الأقصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث إن الرحلة هدية من وزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران.

واختتم أطفال وشباب وفتيات قادرون باختلاف زيارتهم لمعبد الأقصر، بالتصفيق والغناء في حب الأقصر، وغنى الجميع خلال مغادرتهم للمعبد أغنية "الأقصر بلدنا بلد سواح"، وسط حالة من الفرحة والبهجة بين المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر.



كلية-الفنون-الجميلة-تنظم-ورشة-لتعليم-الأطفال-فن-الرسم-بمعبد-الأقصر-(1)



كلية-الفنون-الجميلة-تنظم-ورشة-لتعليم-الأطفال-فن-الرسم-بمعبد-الأقصر-(2)



كلية-الفنون-الجميلة-تنظم-ورشة-لتعليم-الأطفال-فن-الرسم-بمعبد-الأقصر-(3)



كلية-الفنون-الجميلة-تنظم-ورشة-لتعليم-الأطفال-فن-الرسم-بمعبد-الأقصر-(4)



كلية-الفنون-الجميلة-تنظم-ورشة-لتعليم-الأطفال-فن-الرسم-بمعبد-الأقصر-(5)



كلية-الفنون-الجميلة-تنظم-ورشة-لتعليم-الأطفال-فن-الرسم-بمعبد-الأقصر-(6)



كلية-الفنون-الجميلة-تنظم-ورشة-لتعليم-الأطفال-فن-الرسم-بمعبد-الأقصر-(7)



كلية-الفنون-الجميلة-تنظم-ورشة-لتعليم-الأطفال-فن-الرسم-بمعبد-الأقصر-(8)



كلية-الفنون-الجميلة-تنظم-ورشة-لتعليم-الأطفال-فن-الرسم-بمعبد-الأقصر-(9)



كلية-الفنون-الجميلة-تنظم-ورشة-لتعليم-الأطفال-فن-الرسم-بمعبد-الأقصر-(10)



كلية-الفنون-الجميلة-تنظم-ورشة-لتعليم-الأطفال-فن-الرسم-بمعبد-الأقصر-(11)



كلية-الفنون-الجميلة-تنظم-ورشة-لتعليم-الأطفال-فن-الرسم-بمعبد-الأقصر-(12)



كلية-الفنون-الجميلة-تنظم-ورشة-لتعليم-الأطفال-فن-الرسم-بمعبد-الأقصر-(13)



كلية-الفنون-الجميلة-تنظم-ورشة-لتعليم-الأطفال-فن-الرسم-بمعبد-الأقصر-(14)