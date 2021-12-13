ديلى ميل: خطيبة مؤسس ويكيليكس تكشف تعرضه لجلطة دماغية بالسجن أكتوبر الماضى

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن خطيبة مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج قالت إنه عانى من "جلطة دماغية طفيفة" في نهاية أكتوبر في السجن في خضم معركة قانونية ضد تسليمه من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، حسبما أكّدت خطيبته ستيلا موريس.

وقالت ستيلا موريس، خطيبة أسانج إنه أُصيب بجلطة دماغية طفيفة في 27 أكتوبر في اليوم الأول للنظر في استئناف أمريكى ضد رفض تسليم مؤسس موقع ويكيليكس الذي تريد واشنطن محاكمته على خلفية تسريب عدد هائل من الوثائق.

وقالت الصحيفة إن أسانج محتجز منذ سنتين ونصف في سجن بيلمارش الخاضع لحراسة أمنية مشددة شرق لندن حيث نقل فور إخراجه في أبريل 2019 من سفارة الإكوادور في لندن. وكتبت موريس في تغريدة "يجب أن يُطلق سراحه. الآن".

وقالت الصحيفة إن أسانج أصيب بانقطاع مؤقت في ضخّ الدم في جزء من الدماغ، ما تسبّب له بفقدان في الذاكرة وعلامات إصابة بأضرار في الأعصاب وترّهل جفنه الأيمن. وقالت الصحيفة إنه يأخذ أدوية منذ ذلك الوقت.

وكانت أعلنت ستيلا موريس، أنه يعتزم الطعن أمام المحكمة العليا في قرار محكمة الاستئناف الصادر يوم الجمعة، الذي يسمح بتسليم اسانج للولايات المتحدة، وفقا لوكالة رويترز.

وأشارت موريس الى إن أسانج أمامه 14 يوما لتقديم الطعن، وكانت موريس قد وصفت من أمام مقر المحكمة البريطانية التي أصدرت هذا الحكم في لندن بالوقح، وتساءلت: "كيف يمكن أن يكون هذا عدلا؟ كيف يمكن أن يكون صوابا؟"، وأضافت:" القرار ضد أساسيات حرية الصحافة والديمقراطية ، وسوف نقاتل".

وافق قضاة بريطانيون على طلب الولايات المتحدة تسليم جوليان أسانج، مؤسس موقع التسريبات ويكيليكس، فيما وصلته وكالة بلومبرج الأمريكية بأنه ضربة قانونية هائلة للرجل الذى أمضى نحو عقد يحارب محاولاته إخراجه من بريطانيا.

وقبل القضاة فى بريطانيا بالضمانات الأمريكية لبريطانيا بأن أسانج لن يواجه حبسا انفراديا أو سجن مشددا فى كولورادو لو تم سجنه فى الولايات المتحدة، وقال إنه يمكن أن يقضى فترة سجنه فى استراليا لو تمت إدانته.