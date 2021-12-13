دراسة تكشف: 20٪ من حالات الغدة الدرقية مرتبطة بالسمنة

كتبت إيناس البنا

وجدت دراسة جديدة أنه من أجل الوقاية من سرطان الغدة الدرقية ، يجب تجنب الوزن الزائد أو السمنة، وذلك وفقا للبحث المننُشور في "المجلة الدولية للسرطان".

وجدت الدراسة الأولى في العالم التي قادتها الدكتورة ماريت لاكسونن من كلية الرياضيات والإحصاء بجامعة نيو ساوث ويلز أن واحدًا من كل خمسة حالات من سرطان الغدة الدرقية في أستراليا يُعزى إلى المستويات الحالية من زيادة الوزن والسمنة.

خلصت النتائح النهائية لأبحاث السرطان وفقا لموقع " timesnownews"، والوكالة الدولية لأبحاث السرطان ، إلى أن سمنة الجسم هي عامل خطر مسبب لسرطان الغدة الدرقية.

سرطان الغدة الدرقية هو واحد من السرطانات القليلة التي تزيد بنسبة 2-3 مرات عن انتشار سرطان الغدة الدرقية بين النساء مقارنة بالرجال ، ووجدت الدراسة أن عبء سرطان الغدة الدرقية في المستقبل يُعزى إلى زيادة الوزن / السمنة أعلى لدى الرجال مقارنة بالنساء.

تفسر زيادة الوزن أو السمنة اثنين من كل خمسة سرطانات الغدة الدرقية لدى الرجال وواحد من كل 10 سرطانات الغدة الدرقية لدى النساء.

لا يزال سبب الاختلاف بين الجنسين في خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية المرتبط بزيادة الوزن / السمنة غير مفهومة جيدًا".

لكن النتائج التي توصل إليها الباحثبن تضيف دليلاً على الحاجة الملحة لوقف وعكس الاتجاه العالمي الحالي في زيادة الوزن ، وخاصة السمنة وخاصة عند الرجال".

"لا يبدو أن هناك عوامل أخرى متعلقة بنمط الحياة متورطة ، لكن من المعروف أن التعرض للإشعاع المؤين ونقص اليود وبعض العوامل الوراثية والتاريخ العائلي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية.

سرطان الغدة الدرقية يشبه إلى حد ما سرطان البروستاتا حيث أن عوامل الخطر لم تكن جيدة بعد فهمت ، "قال الدكتور لاكسونن.

استندت نتائج الدراسة إلى سبع دراسات أسترالية شملت 370 ألف مشارك ، مما مكّن من تقييم السرطانات الأقل شيوعًا مثل سرطان الغدة الدرقية.

وقال الباحثين : "لقد ربطنا البيانات من هذه الدراسات السبع ، والتي تأكدت جميعها من مؤشر كتلة الجسم للمشاركين [BMI] عند خط الأساس للدراسة ، مع قواعد بيانات السرطان والوفيات الوطنية ، مما سمح لنا بتقدير قوة مؤشر كتلة الجسم للسرطان وارتباطات مؤشر كتلة الجسم والوفاة أثناء المتابعة ".