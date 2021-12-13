دراسة أمريكية: فيتامين "د" قد يحمى الأطفال والشباب من مرض التصلب المتعدد

كتبت إيناس البنا

توصلت دراسة جديدة إلى أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يعزز فيتامين "د" الذي قد يحمي من أمراض المناعة الذاتية، ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "Neurology" الصادرة عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب.

تتبع الدراسة الأعمال السابقة التي قام بها باحثون آخرون والتي أظهرت ارتباطًا بين زيادة التعرض للأشعة فوق البنفسجية في مرحلة الطفولة وانخفاض احتمالات الإصابة بالتصلب المتعدد لدى البالغين (MS).

اشتملت الدراسة وفقًا لموقع "timesnownews"على 332 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 3 و22 عامًا، وكان لديهم مرض التصلب العصبي المتعدد لمدة 7 أشهر في المتوسط، وأفاد الباحثون في دراستهم أن مواقعهم ومقدار تعرضهم لأشعة الشمس متطابقة حسب العمر والجنس مع 534 مشاركًا بدون مرض التصلب العصبي المتعدد.

في الاستبيانات التي تم ملؤها من قبل المشاركين المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد أو آبائهم، ذكر 19% أنهم أمضوا أقل من 30 دقيقة يوميًا في الهواء الطلق خلال الصيف الماضي، مقارنة بـ6% من أولئك الذين لم يكن لديهم مرض التصلب العصبي المتعدد.

عندما قام الباحثون بتعديل مخاطر مرض التصلب العصبي المتعدد، مثل التدخين والجنس الأنثوي، وجدوا أن المشاركين الذين يقضون ما متوسطه 30 دقيقة إلى ساعة واحدة في الهواء الطلق يوميًا لديهم فرصة أقل بنسبة 52% للإصابة بالتصلب المتعدد، مقارنة بأولئك الذين أمضوا متوسطًا أقل، أكثر من 30 دقيقة في الهواء الطلق يوميًا.

من المعروف أن التعرض لأشعة الشمس يعزز مستويات فيتامين D، حيث يحفز أيضًا الخلايا المناعية في الجلد التي لها دور وقائي في أمراض مثل مرض التصلب العصبي المتعدد، وقد يغير فيتامين "د" أيضًا الوظيفة البيولوجية للخلايا المناعية، وبالتالي يلعب دورًا في الحماية من أمراض المناعة الذاتية".

ويصيب مرض التصلب العصبي المتعدد عادة البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 50 عامًا، فإن حوالي 3 إلى 5% من حوالي مليون مريض في الولايات المتحدة يعانون من هذه الحالة يبدأون في الشعور بالأعراض في مرحلة الطفولة.

يكون مرض التصلب العصبي المتعدد الذي يبدأ عند الأطفال في البداية شديد الالتهاب، ولكنه يستغرق وقتًا أطول من البالغين للتقدم، ومع ظهور أعراض تقدم ثانوي، مثل الضعف المعتدل إلى الشديد وضعف التنسيق والتحكم في الأمعاء والمثانة، والتي تحدث في المتوسط ​​بعد 28 عامًا من ظهور المرض.

لحسن الحظ، لا يبدو أن استخدام واقي الشمس يقلل من الآثار العلاجية لأشعة الشمس في درء التصلب المتعدد، ووفقًا للباحثين فإن التجارب السريرية ضرورية لتحديد ما إذا كان "زيادة التعرض لأشعة الشمس أو تناول مكملات فيتامين "د" يمكن أن يمنع تطور مرض التصلب العصبي المتعدد أو يغير مسار المرض بعد التشخيص".