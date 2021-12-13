حياة كريمة.. مشروعات مياه الشرب بأسوان لتحسين الخدمة والقضاء على مشاكل المياه

أسوان - صلاح المسن

. تتوالى مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري والتى تشرف عليها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، حيث تم إنجاز معدلات كبيرة من المستهدف ويجرى متابعة الموقف التنفيذى لعمليات الحزم المختلفة شمال محافظة أسوان وتشمل خمس حزم، وتبلغ القيمة الإجمالية للحزم الخمس نحو مليار جنيه، وتهدف لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والقضاء على مشاكل المياه بالمركز

ويجرى تنفيذ حزمة مد وتدعيم شبكات المياه وتشمل 12 وحدة قروية بمركز ادفو، وحزمة احلال وتجديد شبكات المياه وتشمل 13 وحدة قروية، وحزمة مد وتدعيم شبكات الصرف الصحى القائمة وتشمل 4 قري، وحزمة اعادة تأهيل المحطات وتشمل 22 محطة مياه ورافع، وانشاء محطات مياه جديدة وتشمل 6 محطات جديدة.

ومن المشروعات الكبرى فى قرية الشهامة والتى ينفذ بها وببقبة قرى وادى الصعايدة مشروعات مياه شرب، تتمثل فى تنفيذ محطه مياه شرب بماخذ من النيل مباشرة وكذلك مد وتدعيم شبكات مياه الشرب 4 بوصة بطول 6 كيلو متر، وإحلال وتجديد شبكات بطول 3 كم 4 بوصة، وواحد كم 6 بوصة، و2 كم 8 بوصة

وفى قرية الاصرار يتم تنفيذ محطة بطاقه تصميمية 5000 متر مكعب يومى، وهذا يعد إنجاز كبير حيث تعذر فى الماضى تنفيذ هذا المشروع.

وفى مركز إدفو شمال محافظة أسوان يجرى العمل بمشروع إنشاء محطة المعالجة للصرف الصحى بقرية الصعايدة بحرى، بجانب توصيل خطوط وشبكات الإنحدار بنفس المشروع بطول 2560 متر من إجمالى 5500 متر، بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بقرية الصعايدة قبلى

ومن المشروعات مشروع محطة المعالجة الثلاثية بالكلح شرق بمركز ادفو شمال محافظة أسوان ,حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الخرسانية بالمحطة 85 % ،وجارى العمل فى خط الطرد بطول 4 كيلو متر، فيما تم الإنتهاء من محطة الرفع بنجع الشهيد على إسماعيل بالكيال .

وكذلك محطة المعالجة بطاقة 13.5 م3/يوم ضمن مشروع الصرف الصحى بالرمادى بحرى بتكلفة إجمالية 488 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ عام 20 % ويضم المشروع شبكات إنحدار بإجمالى 47.1 كم، و5 محطات رفع رئيسية وفرعية، بالإضافة إلى خطوط الطرد والسيب ليخدم المشروع قرى الرمادى بحرى وقبلى.

ومحطة مياه الشرب بالشماخيه ويجرى تنفيذ خط طرد 10 بوصه ضمن برنامج حياة كريمة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهوريه بدلاً من خط الطرد الحالى 6بوصه لتغذية الأماكن المحرومه بمدينة البصيليه والقرى المجاوره مع المتابعه اليوميه أثناء التنفيذ والدقه فى التنفيذ، كما ورد بالمقايسة المطروحة للعملية.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "تشهد مشاركة تنفيذية ومجتمعية من كافة فئات المجتمع لتحسين مستوى المعيشة بمختلف القرى والنجوع المستهدفة وهو الذى يتواكب مع تحقيق أهداف الإستراتيجة القومية للتنمية المستدامة (2030) لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر إحتياجاً

فى 35 قرية رئيسية و109 قرية فرعية و 336 نجع وكفر وتابع بمراكز أسوان وإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.