حياة كريمة بجنوب سيناء.. فحص 374 مواطن وتحويل 22 مريض فى شرم الشيخ

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلن الدكتور محمد قابل، مدير القوافل العلاجية بوزارة الصحة بجنوب سيناء بأنه تم خلال القافلة الطبية التى تمت بوادى مندر بمدينة شرم الشيخ، الكشف على 176 مواطن بالعيادات المختلفة وقد تم تحويل 7 حالات لأقرب مستشفى، فى إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت إشراف الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة جنوب سيناء.

وأضاف مدير القوافل العلاجية إنه خلال القافلة الطبية بوادى الشرفا يومى الجمعة والسبت 10 : 11 ديسمبر 2021 تم الكشف عن 198 مواطن بالعيادات المختلفة وقد تم تحويل 15 حالة لأقرب مستشفى.

وأفاد بأنه يتم تحويل الحالات لأقرب مستشفى تضم التخصص المطلوب بخطاب تحويل واستخراج قرارات نفقة الدولة الخاصة بتلك الحالات للتسهيل عليها.

وأشار إلى أنه سوف يتم تنفيذ قافلة طبية يومى الأربعاء والخميس 15 : 16 ديسمبر المقبل بوديان خريزة بمدينة شرم الشبخ ومجيرح بمدينة دهب وتضم التخصصات الاتيه : الباطنة - الجراحة - الأطفال - الجلدية - النساء والولادة - الانف والاذن - الأسنان - تنظيم الأسرة - بالاضافة الى عمل جميع التحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان.

كما أعلنت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء عن فتح وإمكانية الحجز وبدأ العمل بمنظومة الكشف الطبى لطالبى بطاقــة إثبات الاعاقة واستخراج بطاقات الـخـدمات المتكاملة لذوى الاحتيـاجات الـخاصة ( المرحلة الثانية ) بمقر القومسيون الطبى بمديرية الصحة والسكان بطور سيناء على أن يتم التسجيل من خلال الموقع الالكترونى http://pod.mohp.gov.eg/