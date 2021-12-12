محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف والتطوير بعدد من شوارع المدينة

المنوفية - محمد فتحى

اختتم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية بمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق مركز ومدينة أشمون، حيث تفقد أعمال الرصف النهائية بشارع محمد محسن حمد بطول 800 م وبتكلفة 4,5 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 90%، حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك وبلاعات مياه الأمطار.

كما تابع المحافظ أعمال التطوير بشارع الروضة حيث تم وضع طبقة الأساس وجارى أعمال تركيب البلدورات بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالى أشمون، وخلال تفقده لأعمال الرصف شدد المحافظ على رئيس المدينة بالإزالة الفورية لكافة الإشغالات بشوارع المدينة، مؤكداً على أنه سيقوم بزيارة المدينة مرة أخرى خلال 10 أيام للتأكد من تنفيذ التوجيهات ورفع كافة الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بالطريق العام لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

وقد أشار رئيس مركز ومدينة أشمون إلى أنه جارى أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة عدد (9) شوارع بنطاق المدينة وهم (شارع العبور، شارع الجامعة، شارع الروضة، شارع عبد المنعم رياض، شارع الثورة، شارع خالد بن الوليد، شارع محمد محسن حمد، شارع صلاح الدين الغربى، شارع الحسين بن علي) بالإضافة إلى تطوير ميدان العبور وميدان الشهداء ضمن خطة المحافظة لتطوير الميادين العامة بهدف إعادة الرونق الحضارى بالمدينة.

كما تفقد المحافظ أحد المواقع غير المستغلة بمنطقة كفر زلابية امتداد شارع مدرسة الحسين على مساحة 700 متر، وعلى الفور وجه رئيس المدينة باستغلال الموقع فى إنشاء أسواق نموذجية بأسعار رمزية على أن تحتوى على أكشاك حضارية لتوفير فرص عمل جادة لشباب أشمون، وخلال جولته شدد المحافظ على رئيس المدينة بإزالة ورفع نواتج الهدم بمنطقة خلف مستشفى الحميات للحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة.

وخلال تفقد محافظ المنوفية لمنطقة سوق الجملة بأشمون، وجه رئيس المدينة بعرض موقف تفصيلى عن السوق يتضمن عدد المستأجرين والباكيات مع استطلاع رأى التجار لإمكانية نقل سوق الجملة إلى موقع سوق أشمون المواشى القديم ليصبح سوق نموذجى حضارى للأهالى مع استغلال موقع سوق الجملة فى إقامة موقف نموذجى نظراً لحيوية الموقع كونها منطقة هامة تؤدى إلى الطريق الإقليمى فضلاً عن منع التكدس والزحام داخل المدينة، كما كلف رئيس المدينة بوضع تصور لتطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالسوق.

وخلال جولته الميدانية بالمنطقة سيراً على الأقدام كلف محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بالتنسيق مع وكيل وزارة الرى لرفع نواتج التطهير المتواجدة بأحد جانبى مصرف سبل وإدراج جزء مغطى بالمصرف أمام مجمع المدارس بسمادون لاستغلالها فى إقامة سوق وموقف سيارات نموذجى يخدم أهالى القرية محافظة المنوفية، محافظ المنوفية، حياة كريمة.