حى الدقى ينفذ محال تجارية لطرحها للشباب بشارع وزارة الزراعة

ينفذ حى الدقى بالجيزة، أعمال تطوير لمنطقة المثلثة بشارع وزارة الزراعة، ليتم إنشاء عدد من المحال والخدمات للجمهور ضمن خطة المحافظة لتوفير أماكن عمل توفر فرص عمل للشباب.

ومن المقرر أن يتم طرح المحال بنظام المزايدة العلنية، لتضم عدد من المحال ذات الخدمة المميزة، ويتم تنفيذ بنية تحتية للمكان.

أعلنت محافظة الجيزة عن طرح المزايدة العلنية العامة لحـق اسـتـغـلال أمـاكـن الانتظار للمركبات فى الشوارع وذلك بنطاق {حى الدقي- حى جنوب- حى الطالبية } على أن تكون جلسة المـزايـدة العلنية يوم الاثنين الموافق27 / 12 / 2021 وتبلغ قيمة كـراسـة الـشـروط والمـواصـفـات 299 جنيها وقيمة التأمين المؤقت لكل موقع على حدة

وذلك على النحو التالى:

التأمين المؤقـت بحى الدقى بمبلغ وقدره 25000 جنيه فقط وقدره خمسة وعشرون ألف جنيه لاغير.

التأمين المؤقت بحى الطالبية بمبلغ وقدره 15000 جنيه فقط وقدره خمسة عشر الف جنيه لاغير.

التأمين المؤقت بحى جنوب بمبلغ وقدره 20000 جنيه فقط، وقدره عشرون الف جنيه لا غير.