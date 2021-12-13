حصاد 2021.. إنجازات قطاع الإسكان الإنشائية والتطويرات بمحافظة مطروح

مطروح - حسن مشالي

شهدت محافظة مطروح، خلال عام 2021، تحت إشراف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تنفيذ عدد من المشروعات الإنشائية في مجال الإسكان، وتطوير المباني الحكومية والخدمية، من خلال مديرية الإسكان بمطروح.

وشهد العام الجاري، تنفيذ عدد من مشروعات، من بينها المجمع الخدمي بمنطقة الكيلو 4 في مرسي مطروح، و إنشاء حمام سباحة بحديقة كليوباترا وإنشاء كوبري مشاه بمنطقة السلام وإنشاء مركز الرعاية النهاري للأطفال شديدي التوحد، وإنشاء مكتب لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ومدرسة تمريض بنين بمستشفى مطروح العام، تبرع من المجتمع المدني، وإنشاء بوابة الكيلو 21 بمدخل مطروح، وجارِ حاليا إنشاء أول فرع لدار الإفتاء بمطروح، لتقديم الفتاوى الدينية الصحيحة، التي تهم المواطنين، وذلك عن طريق علماء دار الإفتاء والتيسير على المواطنين مشقة السفر.

كما تم رفع كفاءة مستشفى مطروح العام، مرحلة ثانية، ورفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة، ومستشفى سيوة المركزي ومستشفى الضبعة، وإنشاء مفرمة مستشفيات مطروح العام ورأس الحكمة وسيوة والحمام، و تنفيذ أعمال تطوير لمستشفى الأطفال بمطروح ومستشفى النساء والولادة بمطروح، وإنشاء الوحدة الصحية بقرية أم الرَخَم، ومبنى العمليات وبنك الدم بمستشفى الحمام العام، وإنشاء الوحدة الصحية بقرية فوكة.

وتستكمل مديرية إسكان مطروح، حاليا، تنفيذ مشروعات الوحدات المحلية ومن بينها إنشاء مبنى مخازن مدينة العلمين، ونقطة إطفاء الجفيرة بالضبعة و قاعة اجتماعات بمدينة براني، ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية ببراني و النجيلة ورفع كفاءة الوحدة المحلية لقرية الزغيرات بالنجيلة وزاوية العوامة وسيدي شبيب و بهى الدين.

كما تم رفع كفاءة وتطوير مبان الديوان العام والإدارة الاجتماعية بالعلمين وأنشاء مبنى ملحق بمديرية التنظيم والإدارة واستراحة الشئون الاجتماعية بالسلوم ورفع كفاءة محكمة مطروح القديمة، ورفع كفاءة مديرية الطب البيطري بمطروح ورفع كفاءة مكتبة مصر العامة ومبنى إداري مركز شباب العلمين وإنشاء الوحدة البيطرية برأس الحكمة، وإنشاء الوحدة الصحية بقرية أم الرَخَم وتنفيذ إنشاءات إدارية ومخازن بمدينة برانى.