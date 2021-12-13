حبس مأمور ضرائب 4 أيام لتلقيه رشوة من صاحب مطعم شهير

كتب عبد الله محمود

امرت النيابة العامة، حبس مأمور ضرائب، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من صاحب سلسلة مطاعم شهيرة، نظير تخفيض قيمة الضرائب المستحقة عليه.

البداية كانت بتلقى ضباط الإدارة العامة للأموال العامة، بلاغا من صاحب المطاعم يفيد فيه لتعرضه للابتزاز من قبل مأمور ضرائب، حيث هدده أنه فى حال عدم دفعه له المبلغ المالي سوف يقوم بتعطيل أوراقه فى الجهة التى يعمل بها. وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث، وبتسجيل المكالمات تم التاكد من صحة البلاغ المقدم، وبعمل كمين تم ضبط المتهم، أثناء تلقيه مبلغ الرشوة . تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.