جامعة سوهاج توقع بروتوكول تعاون مع النقابة الفرعية للصيادلة

سوهاج محمود مقبول

وقع الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، بروتوكول تعاون مع النقابة الفرعية لصيادلة سوهاج، ويمثلها الدكتور أحمد عبد الرحيم القاضي بصفته نقيب صيادلة سوهاج، في مجال تقديم خدمات مجتمعية وعلمية، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم، بحضور المحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعه، الدكتور أحمد أبوالقاسم أمين عام نقابة الصيادلة الفرعية بسوهاج، اشرف والدكتورة عبير محمود السيد مدير مركز جودة وسلامة الغذاء.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن إدارة الجامعة حريصة على الانفتاح والتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع، بما يحقق الصالح العام في مجال خدمة طلاب الجامعة والمجتمع السوهاجي كافة، مشيراً إلى أن بروتوكول التعاون يسهم في تقديم العون للمنتسبين له في مجالات التعليم المستمر، وصقل خبراتهم ومهاراتهم عن طريق تقديم الاستشارات وعقد دورات تدريبية بمركز صحة وسلامة الغذاء التابع للجامعة.

ومن جانبها قالت الدكتور عبير محمود السيد، أنه وفقاً لبنود البروتوكول يلتزم مركز جودة وسلامة الغذاء بتقديم دورات تدريبية في المجالات التي يطلبها الطرف الثاني، مع ترشيح العدد اللازم لكل دورة، موضحاً أن المركز مسئول عن توفير أماكن التدريب ومنح شهادة معتمدة للمتدربين تفيد اجتيازهم أعمال الدورة بنجاح والجدير بالذكر أن البروتوكول مدتهسنة،ة وتجدد لمدد مماثلة بعد موافقة الطرفين.