جامعة سوهاج تنظم احتفالية كبرى لطلاب ذوى الهمم

كتب محمود العمرى

شهدت جامعة سوهاج اليوم الثلاثاء احتفالا كبيرا باليوم العالمي لذوى الهمم، نظمته كلية الآداب بجامعة سوهاج، وقسمى علم النفس وبرنامج الفئات الخاصة.

وشارك فى الاحتفالية لفيف من قيادات جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور مصطفى عبدالخالق عبد اللاه رئيس الجامعة ، والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم، والدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب ، والدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة بالجامعة ، والدكتور عربى أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتور طارق زكى موسى ، المشرف العام على برنامج الفئات الخاصة بكلية الآداب والذى قدم الاحتفالية وأشرف على تنظيمها واعدادها والتنسيق لها.

و استمع الجميع للسلام الجمهورى ثم بدء الحفل بتلاوة القرآن الكريم من احد طلاب الفئات الخاصة وكلمة الدكتور رئيس الجامعة، عن أهمية ذوى الهمم ودورهم في المجتمع ورعايتهم الكاملة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد الاحتفال عرض فقرات فنية ومشاركات من جانب طلبة وطالبات الفئات الخاصة المدمجين بالجامعة، وعلى هامش الاحتفالية تم عقد برتكول تعاون ما بين مديرية التربية والتعليم بسوهاج وجامعة سوهاج بخصوص الطلبة الصم وضعاف السمع ، وشارك عدد كبير من طلبة الجامعة من مختلف الكليات في الاحتفالية و شارك أولياء الأمور لذوى الاحتياجات الخاصة من طلبة جامعة سوهاج الحضور فى الاحتفالية.