تغير مفاجئ فى حالة الطقس بأسيوط.. واجتماعات لوضع خطط استباقية للتقلبات الجوية

أسيوط - فريق المحافظات

ضربت موجة من الصقيع محافظة أسيوط وخاصة بعد منتصف الليل وتستمر حتى صباح اليوم الثاني، وذلك على مدار يومين متتاليين وشعر المواطنون في المحافظة بتغير مفاجئ في درجات الحرارة ليلا، على غير المعتاد من بداية فصل الشتاء.

وفى نفس السياق عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعاً موسعاً مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاستعدادات النهائية لمجابهة موسم الأمطار والتأكيد على جاهزية جميع قطاعات المحافظة المختلفة ووضع آليات محددة وخطة استباقية للتعامل الفوري مع أي هطول للأمطار تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية الصادرة في هذا الشأن.

وتناول الاجتماع، التأكيد على جاهزية مختلف القطاعات لمواجهة أية تقلبات جوية خلال فصل الشتاء واستعداد كل قطاع بوضع الخطة الملائمة للمواجهة فضلاً عن التدابير التي يجري اتخاذها لمواجهة الأمطار والسيول حال حدوثها.

ووجه محافظ أسيوط جميع الأجهزة المعنية ورؤساء المراكز والأحياء ومديريات الخدمات والهيئات برفع حالة الاستعداد لمواجهة الشتاء والتعامل الفوري مع أية تغييرات مناخية قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة والتأكيد على ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم.