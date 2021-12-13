تضامنا مع شيرين.. طالبة جامعية تتعاطف مع الفنانة الكبيرة وتحلق شعرها.. لايف

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مع الطالبة الجامعية "مارينا" قامت بقص شعرها تضامنا مع الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد خروجها على الجمهور بلوك جديد بعد قص شعرها.

وقامت الطالبة بقص شعرها وإعلان ذلك من أجل التأكيد على التضامن الإنسانى مع المشكلات، وقالت مارينا فى البث إن التضامن مع المشكلات أمر إنسانى وهو وارد فى كل الأحوال، خاصة جميعنا يتضامن مع من يحبهم، وأنها تحب الفنانة شيرين لذلك تضامنت معها، وكان ذلك قرارها حتى الكوافير الذى قام بقص شعرى كان متفاجئ بالقرار، وأكد على ذلك أكثر من مرة هل أنت متأكدة من قرارك، قلت له نعم.

وأضافت فعلت ذلك تضامنا مع المشكلة وأشعر أن ذلك عمل إنسانى وأنا أحب شيرين لأنها مطربة الوطن العربى كله، وهى مثل السكر وتتحب، وكانت رسالتى لها أنت مش وحدك لكن كلنا معاكى وبنشد على إيدك.

وأضافت أن الفنان يسعد عندما يشاهد حب الجمهور له وأعتقد أن رسالتى وصلت للفنانة شيرين وأقول لها أنت مش وحدك.