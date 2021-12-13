اليوم السابع
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تحرير 363 محضرا ومخالفة تموينية فى حملات على الأسواق والمخابز بالأقصر

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 06:36 م
تحرير 363 محضرا ومخالفة تموينية فى حملات على الأسواق والمخابز بالأقصر حملات تموينية - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه قامت المديرية بتشديد الرقابة على مختلف الأنشطة التموينية وغيرها من الأنشطة التجارية، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات لخدمة المواطنين فى القطاع التمويني.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الجولات والحملات التموينية خلال الـ10 أيام الماضية، عن تحرير عدد 363 محضر ومخالفة تموينية منها عدد 101 ضد المخابز، وعدد 245 محضر ضد الأنشطة الأخرى بالأسواق  وعدد 17 محضر ضد أنشطة المواد البترولية، كما تم ضبط العديد من السلع المنتهية الصلاحية والسلع مجهولة المصدر وبدون فواتير وكذلك كميات من الدقيق البلدي المدعم المهرب بالسوق السوداء.

كما قامت المديرية والإدارات التابعة لها بالاشتراك مع اللجان المشتركة كالطب البيطري والصحة هيئة سلامة الغذاء والمسطحات وشرطة السياحة والبيئة، حيث تم المرور على العديد من المطاعم والأنشطة الأخرى، وتم خلال تلك الحملات اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحريز المضبوطات.

وأهابت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بكافة المواطنين ضرورة توخي الحذر عند الشراء والتأكد من سلامة وجودة السلع الغذائية وغير الغذائية، والتأكد من تاريخ الانتاج والانتهاء والتقدم بالشكاوى إن وجدت على بوابة الشكاوى الحكومية أو مكاتب التموين المنتشرة بأرجاء المحافظة.

 


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