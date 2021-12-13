تحرير 2496 محضر وإعدام 1106 كجم أغذية فاسدة فى حملات بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الإلتزام بالقوانين والإشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين .

أسفرت جهود إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة خلال شهر نوفمبر الماضى عن :

* المرور على المنشآت الغذائية وعددهم 631 منشأه وسحب 1242عينه وتم تحرير 583 محضر والتوصية بإيقاف 55 منشأه .

* إعدام 1106 كجم لأغذية مختلفة لعدم احتفاظها بخواصها الطبيعية وغير صالحه للاستخدام الآدمى و 42 لتر مياه غازيه وعصائر لانتهاء مده الصلاحية.

* إصدار 2516 شهاده صحيه للعاملين بتداول الأغذية

* بلغ عدد الشهادات تحت الإشراف الصحى التى تم إعتمادها للمصدرين من شركات الأغذية 246 شهادة.

كما أسفرت الحملات التموينية التى نفذتها مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع الصحة والطب البيطرى ومباحث التموين خلال شهر نوفمبر الماضى عن تحرير 1913 محضراً متنوع عبارة عن :-

* 1020 محضر نتيجة للمرور على المخابز تمثلت فى ( إنتاج خبز ناقص الوزن - عدم تمكين - عدم الإلتزام بمواعيد التشغيل - تجميع خبز وبطاقات تموينية - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم صرف بونات - توقف عن الإنتاج - كارت ذهبى - عدم نظافة أدوات العجين - عدم وجود ماكينة- سجل- عدم وجود ميزان ) .

* 877 محضر نتيجة للمرور على الأسواق عبارة عن ( لحوم مكشوفة - ذبح خارج المجازر الحكومية - إدارة منشأة بدون ترخيص - سلع مجهولة المصدر - سلع غير صالحة للإستهلاك الآدمى - إنتهاء صلاحية - بيع بأزيد من السعر المقرر - عدم إعلان عن الأسعار - سجلات - غش تجارى - بدون بيانات - تجار تموينين - أوكازيون - محظور تداوله - أسمدة ومبيدات- عدم تقديم ميزانية ) .

* 16 محضر للمواد البترولية .

وبالنسبة لموقف البطاقات التموينية فقد تم إصدار 11782 (8152 بطاقة بدل تالف وفاقد، 3630 مستجد وفصل اجتماعى) .