ضبط 17 طن سكر مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء ولحوم فاسدة بالبحيرة

شنت مديرية التموين البحيرة الداخلية بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين حملات مكثفة على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمه والمنتهية الصلاحية .
وأسفرت تلك الحملات عن 17 طن سكر تموينى مدعم محملة على سيارة نقل حاول المخالف اخفائها بوضع4 طن أرز أعلى الحموله للخداع والغش والتدليس ، حيث تم التحفظ علي المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين
أشرف على الحملات التموينية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بالبحيرة.
من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ، مشددا على متابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.
كما نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة ادكو برئاسة المهندس هشام عابدين بالتنسيق مع مديريات التموين حملة مكبرة على الأسواق والمخابز، تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية بصفة دورية لمراقبة ومتابعة الأسواق والمحلات وأصحاب الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية، والصحية الخاصة بالسلع ومطابقتها للمواصفات وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة، لردع المخالفين والحفاظ على صحة المواطنين .
و أسفرت الحملة عن تحرير ، 13 محضر عدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية ، و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار ، و5 محاضر ذبح خارج السلخانة ، و ضبط كمية من الكبده غير صالحة للإستهلاك الآدامى، كما تم تحرير محضر عدم تمكين ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
ازالة اشغالات
اشغالات
الحملات بالأسواق
الحملات
جانب من ازالة الاشغالات
جانب من المضبوطات
جانب من حملات الازالة
جانب من ضبط 17 طن سكر تموينى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة
جانب من ضبط 17 طن سكر مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة
حملات ضبط المخالفات
حملات على اللحوم
حملة ازالة اشغالات
ضبط 17 طن سكر تموينى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة
ضبط 17 طن سكر مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة
لحوم فاسدة
لحوم
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