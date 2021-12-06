ضبط 17 طن سكر مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء ولحوم فاسدة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين البحيرة الداخلية بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين حملات مكثفة على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمه والمنتهية الصلاحية .



وأسفرت تلك الحملات عن 17 طن سكر تموينى مدعم محملة على سيارة نقل حاول المخالف اخفائها بوضع4 طن أرز أعلى الحموله للخداع والغش والتدليس ، حيث تم التحفظ علي المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين



أشرف على الحملات التموينية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بالبحيرة.



من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ، مشددا على متابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.

كما نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة ادكو برئاسة المهندس هشام عابدين بالتنسيق مع مديريات التموين حملة مكبرة على الأسواق والمخابز، تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية بصفة دورية لمراقبة ومتابعة الأسواق والمحلات وأصحاب الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية، والصحية الخاصة بالسلع ومطابقتها للمواصفات وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة، لردع المخالفين والحفاظ على صحة المواطنين .

و أسفرت الحملة عن تحرير ، 13 محضر عدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية ، و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار ، و5 محاضر ذبح خارج السلخانة ، و ضبط كمية من الكبده غير صالحة للإستهلاك الآدامى، كما تم تحرير محضر عدم تمكين ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

كما أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة علي استمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص و الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الجميع، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وفي هذا الشأن أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع :

- 410 حالة إشغال طريق مخالفة بدمنهور بنطاق شوارع (عرابى، الروضه، الاتوبيس، المعهد الديني، فلاقه ، الجيش، سيدي عمر ، الكوبرى العلوي ، النفق، عبد السلام الشاذلي، المستشفي، الجمهوريه)

- 117 مخالفة إشغال طريق "ثابت ومتحرك" بنطاق شوارع (المحكمة، الحدائق، بور سعيد) بكفر الدوار.

- 250 حالة إشغال طريق مخالفه بمركز ومدينة رشيد.

- 30 حالة اشغال مخالفة بشوارع الدلنجات.

- 74 حالة مخالفة مابين متحرك ثابت ومتحرك بمركز ومدينة ابوحمص.

- بمركز ومدينة كوم حمادة تم تحرير 11محضر لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية.



ازالة اشغالات



اشغالات



الحملات بالأسواق



الحملات



جانب من ازالة الاشغالات



جانب من المضبوطات



جانب من حملات الازالة



جانب من ضبط 17 طن سكر تموينى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة



جانب من ضبط 17 طن سكر مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة



حملات ضبط المخالفات



حملات على اللحوم



حملة ازالة اشغالات



ضبط 17 طن سكر تموينى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة



ضبط 17 طن سكر مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة



لحوم فاسدة



لحوم









