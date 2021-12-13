تجديد حبس المتهم فى حادث تصادم "الشيخ زايد" 15 يومًا

كتب أحمد الجعفرى

جددت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر حبس المتهم كريم الهواري 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإحراز جوهرٍ مخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة؛ نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة، وما ارتبط بالواقعة من جُنحٍ أخرى.

وكان تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي قد أثبت، أن فحص العينات المأخوذة من المتهم أسفر عن احتوائها على جوهرٍ مُخدِّر، ومادة الكحول الإيثيلي، وقد واجهت النيابة العامة المتهم خلال استجوابه بنتيجة التقرير، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وشهدت منطقة الشيخ زايد صباح الجمعة الماضية حادثا مروعا، تعود تفاصيله إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بالجيزة، بوقوع حادث تصادم بالقرب من فرع النادي الأهلي، حيث تبين اصطدام سيارة ملاكي يقودها المتهم وهو نجل رجل أعمال، بسيارة أخرى في اتجاه مقر النادي بالشيخ زايد، ووفاة 4 من مستقلي السيارة الثانية، وهم «عبد الله درويش ويوسف عباسي وسعيد حسن وعمر حمدي»، فضلًا عن إصابة قائد السيارة الأولى بإصابات طفيفة، وتبين استقرار حالته الصحية.