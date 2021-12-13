بدء أعمال التشغيل التجريبى لمحطة صرف صحى فنارة بالإسماعيلية

بالإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن بدء أعمال التشغيل التجريبى لمحطة صرف صحى فنارة بمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن محطة صرف صحى فنارة تبلغ طاقتها التصميمية 6 آلاف م3 / يوم وذلك لاستيعاب جميع تدفقات المناطق الواقعة من الساساتر وحتى كسفريت، الأمر الذى يؤثر بدوره على التخفيف من حدة الرشح الجوفى نتيجة استخدام خزانات الصرف الصحى الخاصة بالمواطنين.

وأكد رئيس شركة "مياه القناة"، أن محطة معالجة الصرف الصحى بفنارة تعتبر من أهم المشروعات القومية فى مجال الصرف الصحى بمحافظة الإسماعيلية لخدمة عدد من القرى بمركز ومدينة فايد، وذلك لإحداث نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى فى مجال الصرف الصحي، بالإضافة إلى استمرار عمل الشركة فى تطوير محطات الصرف مياه الصرف الصحى القائمة، وتحسين جودة مياه الصرف الصحى المعالجة والالتزام بكافة المعايير والقوانين المنظمة.

وأشار "عصمت"، إلى أهمية تضافر كافة الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى، فى إطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة بخدمة المناطق الريفية وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذ كافة التدخلات التنموية المطلوبة لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة فى القرى والتوابع.