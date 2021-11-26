مياه القناة: استمرار أعمال الإحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحى بالسويس.. صور

السويس - السيد فلاح

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ب محافظات القناة ، إن الشركة تواصل أعمالها لتنفيذ الخطة الموضوعة لأعمال الإحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحى بعدد من الأحياء بمحافظة السويس، فى إطار السعى الدائم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وأضاف رئيس شركة مياه القناة، في بيان له أن الشركة تستمر في أعمال الإحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحي بمنطقة 24 أكتوبر ومنطقة شباب أكتوبر بحى فيصل بالسويس باشراف المهندس محمود زهرة، رئيس قطاع السويس، بطول 500 متر، وقطر 12 بوصة، وإنشاء 6 بيارات بالمنطقة، وكذلك أعمال الإحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحى بمنطقة السحاب بطول 125م وقطر 12 بوصة وإنشاء 4 بيارات بالمنطقة، وذلك لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بحى فيصل، وزيادة القدرة الاستيعابية لتصرفات الصرف الصحى نظرًا للزيادة السكانية الكبيرة وعدم قدرة الشبكات على استيعاب زيادة الاستهلاك وتجنبًا لحدوث انسدادات الصرف الصحى.

وأضاف "عصمت"، أن شركة مياه القناة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى أو من خلال رقم المحمول 01003337349 أو الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لتلقي شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.



استمرار أعمال الإحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحى بالسويس



أعمال الإحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحى بالسويس



الإحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحى بالسويس



جانب من الأعمال



عمليات التجديد







