"المجتمع المدني ودعم ذوي الإعاقة".. عنوان ندوة مركز إعلام مطروح

مطروح - حسن مشالي

عقد مركز إعلام مطروح، اليوم الاثنين، ندوة موسعة، حول المجتمع المدني ودعم ذوى الإعاقة، حاضر فيها الدكتور محمد احمد يوسف مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بوزارة التعاون الدولي، حول مبادرة رئيس الجمهورية، لدعم ذوى الإعاقة الحركية، وعن مدى اهتمام القيادة السياسية، بملف الإعاقة منذ إطلاقه عام 2018 عام الاهتمام بذوي الإعاقة.

كما تحدث عن البطاقة الصحية الشاملة، التى تم تفعيلها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تقدم العديد من الخدمات الصحية والإعفاءات الضريبة والجمركية وضريبة الدخل وخدمات التأمين الصحي الشامل.

وأكد "يوسف" انه تم تكليف وزارة التضامن بإجراء حصر للمعاقين، فى محافظة مطروح والوادي الجديد، بالإضافة إلى مقترح إنشاء مدرسة للأطراف الصناعية ومدرسة للذكاء الصناعي، حسب احتياجات المجتمع المحلي بعد الدراسة المتكاملة، مشيراً إلى أنه من أولويات وزارة التعاون الدولي، تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية، والارتقاء بمنظومة الأطراف الصناعية.

وأشار مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام، إلى ضرورة تفعيل مفهوم (تنميط الخدمة) والمقصود به تلقى الخدمة بكفاءة وفاعلية، فى أي مكان وأية محافظة، بنفس الشكل والكيفية، منعا للتلاعب و انتشار الفساد.

كما تحدث أسامة الدسوقي مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بمطروح، عن القانون 10 لسنة 2018 باعتباره أفضل قانون يقر بحقوق ذوى الإعاقة، مشيراً إلى أنواع الإعاقات من الأشد إلى الأقل، ومن بينها الشلل وضمور العضلات وتيبس المفاصل من أكثر من مفصل والبتر متعدد الأطراف، وفقد البصر بدرجاته، وفقد السمع بدرجاته، ومتلازمة داون والتوحد والتقزم، ويتم التعامل مع كافة الحالات بإدارة التأهيل الاجتماعي، التابعة لمديرية التضامن.

وأوصت الندوة، بضرورة تفعيل مبادرة إلحاق الطلاب المتفوقين من مدارس الصم والبكم بالتعليم الجامعي، بالإضافة إلى ضرورة تضافر الجهود من الأجهزة الشعبية والتنفيذية، لعمل حصر حقيقي لذوى الإعاقة بمطروح، من اجل تقديم الخدمة لهم بالشكل الصحيح.

يذكر أنه طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، لعام 2017 أن تعداد الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر قد بلغ 10,64، من إجمالي عدد السكان وتصدرت نسبة الإعاقة الحركية، حيث بلغت نسبة صعوبة الحركة 6,3 ٪ وصعوبة الرؤية 4,72 ٪ وصعوبة السمع 3,59 ٪ وصعوبة التذكر والتركيز 3,65 ٪ ورعاية النفس 2.94 ٪ وإعاقة الفهم والتواصل 2,78 ٪.