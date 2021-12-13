المبعوث الأمريكي لإيران يصل للنمسا في محاولة لإحياء الاتفاق النووي

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

وصل المبعوث الأمريكى الخاص بإيران "روبرت مالي" اليوم الإثنين، إلى العاصمة النمساوية فيينا، وذلك وفقا لمصدر بالوفد الأمريكى لمحادثات الاتفاق النووى مع إيران فى فيينا.

وقال المصدر الأمريكى ـ فى تصريح خاص لقناة الحرة الامريكيةـ إن وفدا أمريكيا وصل إلى فيينا مع "مالي"، فيما تتواصل المباحثات غير المباشرة فى محاولة لإحياء الاتفاق النووي.

واستؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة من الأوروبيين خصوصا، فى نهاية نوفمبر بفيينا فى محاولة لإنقاذ الاتفاق النووى المبرم عام 2015 والهادف لمنع طهران من امتلاك السلاح الذري.

وتهدف محادثات فيينا إلى إعادة العمل بالاتفاق المبرم بين إيران وست قوى كبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشاقة.