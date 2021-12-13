الكنيسة الأرثوذكسية ترسم 80 شماسا لكنيسة نوريس تون بولاية بنسلفانيا الأمريكية

كتب ـ محمد الأحمدى

صلى الأنبا كاراس أسقف بنسيلفانيا وديلاوير وميريلاند وويست فرجينيا الأحد الأول من شهر كيهك فى كنيسة الشهيد مارجرجس بنوريس تاون، بنسلفانيا وخلاله رسم 80 من أبناء الكنيسة شمامسة، منهم 41 برتبة إبصالتس(مرتل) و 29 برتبة أغنسطس (قارئ) و 10 برتبة إبيدياكون (مساعد شماس).

جدير بالذكر، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكدت أنه عُقد بدير القديس الأنبا أبرآم بالعزب اجتماع مجمع كهنة إيبارشية الفيوم بحضور الأنبا أبرآم مطران الإيبارشية.

وبدأ الاجتماع بالقداس الإلهي وفيه تم تدشين بعض أواني المذبح والألواح المقدسة والإيقونات لخدمة كنائس الإيبارشية، وبعد صلاة الصلح قام نيافته برسامة 26 شماسًا برتبة إبصالتس كما استعرض الأنبا أبرآم فى اجتماعه بالآباء الكهنة عقب القداس عددًا من الأمور الرعوية داخل الإيبارشية، كما أجاب على الاستفسارات المقدمة من الآباء الكهنة فى نواحى الرعاية والخدمة.

وألقى القمص باسيليوس فايز كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بمركز طاميه كلمة بعنوان: "الضغوط النفسية والروحية وانعكاساتها واستعرض القس سرجيوس طلعت كاهن كنيسة السيدة العذراء بالنزلة بعض الملاحظات الطقسية في الفترة المقبلة وقدم القس أفرايم يوسف كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بالفيوم عرضًا عن الإستمارة الإلكترونية لتحديث بيانات الآباء الكهنة وأسرهم بالفيوم تمهيدًا لتعميمها على كافة كنائس الإيبارشية لتسجيل بيانات العضوية الكنسية لشعب الإيبارشية إلكترونيًا.

وجرت صلوات القداس والاجتماع الذى تلاها وسط إجراءات احترازية دقيقة.