اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 ديسمبر 2021 04:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة الأرثوذكسية ترسم 80 شماسا لكنيسة نوريس تون بولاية بنسلفانيا الأمريكية

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 02:35 م
الكنيسة الأرثوذكسية ترسم 80 شماسا لكنيسة نوريس تون بولاية بنسلفانيا الأمريكية رسامة 80 شماسا
كتب ـ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صلى الأنبا كاراس أسقف بنسيلفانيا وديلاوير وميريلاند وويست فرجينيا الأحد الأول من شهر كيهك فى كنيسة الشهيد مارجرجس بنوريس تاون، بنسلفانيا وخلاله رسم 80 من أبناء الكنيسة شمامسة، منهم 41 برتبة إبصالتس(مرتل) و 29 برتبة أغنسطس (قارئ) و 10 برتبة إبيدياكون (مساعد شماس).

جدير بالذكر، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكدت أنه عُقد بدير القديس الأنبا أبرآم بالعزب اجتماع مجمع كهنة إيبارشية الفيوم بحضور الأنبا أبرآم مطران الإيبارشية.

وبدأ الاجتماع بالقداس الإلهي وفيه تم تدشين بعض أواني المذبح والألواح المقدسة والإيقونات لخدمة كنائس الإيبارشية، وبعد صلاة الصلح قام نيافته برسامة 26 شماسًا برتبة إبصالتس كما استعرض الأنبا أبرآم فى اجتماعه بالآباء الكهنة عقب القداس عددًا من الأمور الرعوية داخل الإيبارشية، كما أجاب على الاستفسارات المقدمة من الآباء الكهنة فى نواحى الرعاية والخدمة.

وألقى القمص باسيليوس فايز كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بمركز طاميه كلمة بعنوان: "الضغوط النفسية والروحية وانعكاساتها واستعرض القس سرجيوس طلعت كاهن كنيسة السيدة العذراء بالنزلة بعض الملاحظات الطقسية في الفترة المقبلة وقدم القس أفرايم يوسف كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بالفيوم عرضًا عن الإستمارة الإلكترونية لتحديث بيانات الآباء الكهنة وأسرهم  بالفيوم تمهيدًا لتعميمها على كافة كنائس الإيبارشية لتسجيل بيانات العضوية الكنسية لشعب الإيبارشية إلكترونيًا.

وجرت صلوات القداس والاجتماع الذى تلاها وسط إجراءات احترازية دقيقة.

رسم شمامسة
رسم شمامسة

 


الكنيسه الارثوذكسيه

كنيسه نوريس تون

شهر كيهك

كنيسه الشهيد مارجرجس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكنيسة الأرثوذكسية تقيم قداس شهر كيهك فى ناميبيا بحضور الأسقف العام بأفريقيا

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 01:08 م

تعرف على فقرات احتفال الكنيسة الأرثوذكسية باليوبيل الذهبى لإيبارشية البحيرة

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 11:01 ص

البابا تواضروس يشهد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية باليوبيل الذهبى للأنبا باخوميوس

الأحد، 12 ديسمبر 2021 01:43 م

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل باليوبيل الذهبى لرسامة مطران البحيرة ومطروح

الأحد، 12 ديسمبر 2021 12:20 م

الكنيسة الأرثوذكسية ترسم شماسين لكنيسة مارمرقس بالنزهة

الأحد، 12 ديسمبر 2021 11:23 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تقيم صلوات تجنيز الراهب القمص فام الشنودى فى ديره بسوهاج

الأحد، 12 ديسمبر 2021 10:44 ص

الكنيسة الأرثوذكسية ترسم 7 قمامصة و 3 قساوسة جدد بإيبارشية منفلوط

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 12:11 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة