وقالت مصادر عسكرية، حسبما أفادت فضائية (اليمن): إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية نفذت عملية التفاف كبيرة من الجبهة الجنوبية لمحافظة مارب، مشيرة إلى أن الجيش تمكن من قطع خطوط الإمداد لجماعة الحوثى إلى "البلق" الشرقي الاستراتيجية ومحاصرة المجاميع المتقدمة من عناصر الحوثي.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش اليمني تمكن خلال هجومه المعاكس من التقدم وسط معارك عنيفة بمختلف الأسلحة، بعد وصول تعزيزات عسكرية تضم نحو 35 آلية ومقاتلين إلى مأرب بدعم وإسناد القوات المرابطة في جبهة "البلق".. مشيرة إلى وجود عشرات القتلى والجرحى في صفوف عناصر الحوثي في الجبهة الجنوبية.