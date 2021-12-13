أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، مقتل 140 إرهابيا وتدمير 14 آلية عسكرية حوثية فى مأرب والجوف، وذكر التحالف - فى بيان أوردته قناة السعودية الإخبارية اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ 28 عملية استهداف ضد جماعة الحوثى فى مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدا دعمه للقوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق اتفاق (استوكهولم).
وفى وقت سابق، تمكنت قوات الجيش الوطنى بمساندة المقاومة فى اليمن، اليوم الاثنين، من قطع خطوط إمداد عناصر الحوثى فى منطقة "البلق" الشرقى ومحاصرة مجاميعها جنوب محافظة مأرب.
وقالت مصادر عسكرية، حسبما أفادت فضائية (اليمن): إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية نفذت عملية التفاف كبيرة من الجبهة الجنوبية لمحافظة مارب، مشيرة إلى أن الجيش تمكن من قطع خطوط الإمداد لجماعة الحوثى إلى "البلق" الشرقي الاستراتيجية ومحاصرة المجاميع المتقدمة من عناصر الحوثي.
وأشارت المصادر إلى أن الجيش اليمني تمكن خلال هجومه المعاكس من التقدم وسط معارك عنيفة بمختلف الأسلحة، بعد وصول تعزيزات عسكرية تضم نحو 35 آلية ومقاتلين إلى مأرب بدعم وإسناد القوات المرابطة في جبهة "البلق".. مشيرة إلى وجود عشرات القتلى والجرحى في صفوف عناصر الحوثي في الجبهة الجنوبية.
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