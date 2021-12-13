الرياض (أ ش أ)

أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، مقتل 140 إرهابيا وتدمير 14 آلية عسكرية حوثية فى مأرب والجوف، وذكر التحالف - فى بيان أوردته قناة السعودية الإخبارية اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ 28 عملية استهداف ضد جماعة الحوثى فى مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدا دعمه للقوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق اتفاق (استوكهولم).

وفى وقت سابق، تمكنت قوات الجيش الوطنى بمساندة المقاومة فى اليمن، اليوم الاثنين، من قطع خطوط إمداد عناصر الحوثى فى منطقة "البلق" الشرقى ومحاصرة مجاميعها جنوب محافظة مأرب.