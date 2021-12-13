بنى سويف هانى فتحى

قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أنه تم الإنتهاء من المجموعة الأولى من ممشى عظماء بنى سويف بالكورنيش السفلى، وذلك مع قرب افتتاحه، ليكون متنفسا حضاريا للجميع.

ويعد ممشى العظماء بمثابة تخليد وتكريم لأبناء المحافظة النوابغ والبارعين فى كثير من المجالات، والذين أثروا الحياة السياسية والعلمية والثقافية بأشكالها وأنواعها المتعددة، وكانت أعمالهم ومؤلفاتهم شاهدة على عظمة الإنسان المصرى الذى ضرب أروع الأمثلة والنماذج فى الرقى والعلم والعمل والوطنية ،فاستحقوا أن يكونوا رموزا وقدوة على مر التاريخ تتعلم منهم الأجيال "جيل بعد جيل"، مشيرا إلى أنه تمت إتاحة كل المعلومات التى تخص كل شخصية بنظام الباركود ( QR code) على اللوحة التذكارية.

واحتوت المجموعة الأولى على شخصيات بارزة لها ثقلها المحلى والدولى (المعاصرين وعلى مر التاريخ) من القيادات الروحية، والشخصيات الشهيرة فى السياسية والثقافة والفنون ، منهم : الإمام البوصيري، والشيخ طه الفشني،والأنبا أنطونيوس، والأنبا كرلس ، والدبلوماسى الشهير بطرس بطرس غالي، واللواء أحمد زكى عابدين،والسيدة جيهان السادات، والفنان حسن عابدين، والمخرج صلاح أبوسيف، وغيرهم ممن جادت بهم تلك الأرض الطيبة والشعب الوطنى الأصيل الذين قد ذاع صيتهم فى كل ربوع الدنيا، وكانوا رموزا وطنية وعلامات فارقة فى تاريخ مصرنا الغالية على مر العصور.

وأكد محافظ بنى سويف على أنه سيتم تباعا إضافة شخصيات جديدة من أعلام ومشاهير وعلماء بنى سويف، ممن كان لهم تأثيرا محليا ودوليا، والذين رفعوا اسم مصر وبنى سويف عاليا فى كافة المحافل والميادين على كافة المستويات وفى مختلف المجالات،معربا عن سعادته وفخره بأبناء بنى سويف الذين كانت ومازلت لهم بصمات واضحة ومميزة فى كل مناحى الحياة.

يذكر أن مشروع تطوير كورنيش النيل السفلى بطول 1.5 كم بتكلفة 200 مليون جنيه، الذى تنفذه لصالح المحافظة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بنسبة تنفيذ 98% ، يأتى فى إطار تنفيذًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير الواجهات النيلية على امتداد نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، مثل مشروع "ممشى أهل مصر"، كواحدة من المشروعات التى تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين ، ووضع كورنيش النيل ومسطحاته فى المكانة التى يستحقها.