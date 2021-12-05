قطعة من أوروبا .. شاهد اللمسات النهائية قبل افتتاح كورنيش بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل منطقة كورنيش النيل بمدينة بنى سويف والتي تشهد اعمال تطوير بالممشى السفلى.

ورصد اليوم السابع اعمال التطوير الجاري تنفيذها في منطقة الممشى السفلى لكورنيش النيل بمدينة بنى سويف.

وأكد الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف على قرب الانتها أعمال تطوير المنطقة السفلية كورنيش النيل بالمنطقة السفلية، والتي تشمل تنفيذ أعمال التشطيبات واللمسات النهائية بالمنطقة الجاري تنفيذها بالجزء السفلى من الكورنيش في المسافة من مركز المؤتمرات حتى نادى الكشافة البحرية بطول 1.5كم، ضمن مشروع التطوير الشامل للمنطقة وتحويلها لمتنفس حضاري مميز لكافة المواطنين، و وفق تصميم فنى ومعماري يحوى مكونات جمالية وترفيهية وممشى، تتضمن عناصر جمالية لإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النيل.

قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أنه تم إتاحة كافة التسهيلات الإنشائية اللازمة لتمكين ذوى الهمم بمنطقة الكورنيش السفلى "تحت شعار الكورنيش صديق لذوى الهمم"،مؤكدا على أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السسيسى فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الهمم وضمان حصولهم على كافة الخدمات بالشكل المطلوب الذى يليق بفئة هامة من المصريين.

أوضح محافظ بنى سويف أنه تم إنشاء 6 رامبات لذوى الهمم بالمنطقة (رامب بالباركينج،و5 رامبات ببوابات دخول وخروج منطقة الكورنيش السفلى،بالإَضافة لإنشاء حمام مجهز لذوى الهمم بكل دورة مياه بالمنطقة،مؤكدا على أن ذلك تمت مراعاته فى التصميم المعمارى والإنشائى للكورنيش ، والذى يعتبر خطوة عملية نوعية ضمن مبادرة بنى سويف صديقة لذوى الهمم من الأشخاص ذوى الإعاقة.



اعمال التطوير



اللمسات النهائية لكورنيش بنى سويف



تطوير الكورنيش