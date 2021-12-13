اليوم السابع
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الإثنين، 13 ديسمبر 2021 04:37 م
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ابنة الإسماعيلية نعمة سعيد تفوز بذهبية الخطف فى بطولة العالم لرفع الأثقال

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 04:11 م
ابنة الإسماعيلية نعمة سعيد تفوز بذهبية الخطف فى بطولة العالم لرفع الأثقال نعمة سعيد لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال
الإسماعيلية – السيد فلاح

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فازت نعمة سعيد، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، على الميدالية الذهبية للخطف برفع 106 كجم، في بطولة العالم لرفع الأثقال المقامة حاليًا بأوزباكستان، كما حصلت أبنة قرية المحسمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، على فضية الكلين والنتر في انجاز تاريخي خلال بطولة العالم لرفع الأثقال وزن 64 كيلو.

وحصلت نعمة سعيد، على ذهبية رفع الأثقال بعد منافسة قوية مع بطلات العالم والأولمبياد برفعها مجموعة 233 كيلو متفوقةً على التايوانية تشن وين هوي والكورية بارك مينكيونج.

وتستمر بطولة العالم لرفع الأثقال بأوزباكستان حتى 15 ديسمبر الجاري، حيث عاد منتخب مصر لرفع الأثقال للمنافسات الدولية بعد إيقاف دام عامين.

وتضم قائمة منتخب مصر لرفع الأثقال التي تشارك في البطولة بقيادة المدرب محمد عثمان 7 لاعبين وهم، نعمة سعيد ضمن ميزان وزن 64 كجم، وحليمة عبد العظيم وزن87+ كجم، محمد إيهاب وزن 81 كجم، وعبد الله جلال وزن 96 كجم، وأحمد سيد عاشور وزن 96 كجم، وكريم كحله وزن 89 كجم، وأحمد جابر وزن 109+ كجم.

 

 


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