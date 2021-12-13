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إصلاح هبوط أرضي مفاجئ بشارع 23 يوليو في بورسعيد .. صور

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 01:32 م
إصلاح هبوط أرضي مفاجئ بشارع 23 يوليو في بورسعيد .. صور الهبوط الأرضي
بورسعيد - محمد عزام

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قامت الأجهزة التنفيذية فى حي العرب بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، بإصلاح هبوط أرضي مفاجئ بشارع 23 يوليو.

 

وفوجئ أهالي العرب، صباح اليوم، بوجود هبوط أرضي كبير يبلغ طوله حوالي مترين وبعمق حوالي نصف المتر بعد الحفر من قبل الأجهزة التنفيذية بالحى.

 

وقامت إدارة المرور ببورسعيد، بإغلاق الشارع لإدخال والمعدات والآلات والإصلاح الهبوط الأرضي الذي تسبب في أزمة مرورية محدودة بشارع 23 يوليو.

 

ومن جانبه قال اللواء محمد يسري، رئيس حي العرب، إنه تم إصلاح الهبوط بعد استدعاء المعدات والآلات والحفر والقيام بكل الأعمال التي تحول بين عودة الهبوط مرة أخرى.

 

وتقدم رئيس حي العرب، بالشكر لكل العاملين في موقع الهبوط الأرضي لما بدلوه من جهد لإصلاحه في وقت قياسي.

 

إصلاح الهبوط الأرضي بحي العرب
إصلاح الهبوط الأرضي بحي العرب

 

إصلاح الهبوط الأرضي
إصلاح الهبوط الأرضي

 

الهبوط الأرضي بالعرب
الهبوط الأرضي بالعرب

 

جانب من إصلاح الهبوط
جانب من إصلاح الهبوط

 


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