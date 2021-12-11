تحويلات مرورية بسبب الهبوط الأرضى بسيدى بشر فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

قامت إدارة مرور الإسكندرية بفتح تحويلات مرورية لتسهيل حركة السيارات بعد هبوط ارضى بمنطقة سيدى بشر طريق الكورنيش أمام مسجد سيدى بشر لحين الانتهاء من إصلاحه.

وتم فتح حارة واحدة اتجاهين المؤدى إلى محطة الرمل، واخر مؤدى إلى المندرة، كما تم فتح طرق جانبيه لتسهيل حركة السيارات وتفريغ الكثافة المرورية على كورنيش الإسكندرية.

ويشهد طريق الكورنيش كثافة مرورية كبيرة فى منطقة سيدى بشر، وتأثر عدد من المناطق بالزحام بعد أن شهدت منطقة سيدى بشر بالإسكندرية هبوط أرضى فى منتصف الطريق، وذلك بعد موجه طقس سيئة، وأمطار غزيرة بمحافظة الإسكندرية وتراكم مياه الأمطار.

وانتقلت قوة شرطة بقسم أول المنتزة بالإسكندرية، والجهات التنفيذية ووضع كردون حول الهبوط والبدء فى إصلاحه .

وتسبب الهبوط الأرضى كثافة مرورية فى محيطه شرق الإسكندرية والطريق المؤدى إلى شرق المدينة، وانتشار كثيف لرجال المرور لتسهيل حركة السيارات لحين الانتهاء منه.

يذكر أن محافظة الإسكندرية شهدت خلال الفترة الماضية أمطار غزيرة وتراكم لمياه الأمطار فى عدد من الأماكن ضمن نوجه الطقس السيء التى تعرضت لها المحافظة.