اليوم السابع
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أميرة بهى الدين: تغليظ العقوبات والمواجهة المجتمعية يردعون المتحرشين

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 07:30 م
أميرة بهى الدين: تغليظ العقوبات والمواجهة المجتمعية يردعون المتحرشين أميرة بهى الدين
كتب أحمد عرفة

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أكدت الكاتبة الصحفية والمحامية، أميرة بهى الدين، أن التحرش جريمة حتى فترة قريبة جريمة مسكوت عنها نعرف أنها تحدث ولكن لا نواجهها ويحدث حالة إنكار جماعى، مشيرة إلى أن تغليظ العقوبة والاهتمام المجتمعى الموجود يخرج القضية من السكوت والإنكار إلى المواجهة.

وأضافت الكاتبة أميرة بهى الدين، خلال برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، أن المجرم الذى يرتكب جريمة التحرش جزء من ثقته فى التعامل مع الموضوع أنه لن يهتم أحد.

وتابعت الكاتبة أميرة بهى الدين: "مجرد إحساس المتهم أن هناك مواجهة مجتمعية وقانونية وأن الأسر قادرة على المواجهة ولن تسكت فهذا سيكون له أثر اجتماعى قريب فى الردع لقطاع من المتهمين، فهذه الجريمة صعبة".


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التحرش

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