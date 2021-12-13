أعراض الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى.. منها الأرق والحمى

نهير عبد النبى

عدوى الأذن (تسمى أحيانًا بالتهاب الأذن الوسطى الحاد) هي عدوى تصيب الأذن الوسطى، وهي المساحة المليئة بالهواء خلف طبلة الأذن والتي تحتوي على عظام الأذن الصغيرة المهتزة، الأطفال أكثر عرضة من البالغين للإصابة بعدوى الأذن.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic نظرًا لأن التهابات الأذن غالبًا ما تختفي من تلقاء نفسها، فقد يبدأ العلاج بالتحكم في الألم ومراقبة المشكلة، و في بعض الأحيان تستخدم المضادات الحيوية لإزالة العدوى، بعض الناس عرضة للإصابة بعدوى متعددة في الأذن، هذا يمكن أن يسبب مشاكل في السمع ومضاعفات خطيرة أخرى.

ومن أعراض التهاب الأذن الوسطى عند الاطفال:



-ألم بالأذن خاصة عند الاستلقاء.

-مشاكل في النوم "الأرق".

-البكاء أكثر من المعتاد.

-صعوبة في سماع الأصوات أو الاستجابة لها.

-الحمى .

-تصريف السوائل من الأذن.

-صداع الرأس.

-فقدان الشهية.

أعراض التهاب الاذن عند الكبار



-ألم الأذن.

-تصريف السوائل من الأذن.

-مشكلة في السمع.

تحدث عدوى الأذن بسبب بكتيريا أو فيروس في الأذن الوسطى، و غالبًا ما تنتج هذه العدوى عن مرض آخر البرد أو الإنفلونزا أو الحساسية الذي يسبب احتقانًا وتورمًا في الممرات الأنفية والحلق وقناتي استاكيوس.

تتضمن عوامل خطر الإصابة بعدوى الأذن ما يلي

-عمر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وسنتين أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن بسبب حجم وشكل قناتي استاكيوس ولأن أجهزتهم المناعية لا تزال في طور النمو.

-رعاية الأطفال الجماعية الأطفال الذين تتم رعايتهم في إعدادات جماعية هم أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والتهابات الأذن من الأطفال الذين يبقون في المنزل. يتعرض الأطفال في مجموعات الأطفال لمزيد من العدوى ، مثل نزلات البرد.

-تغذية الرضع يميل الأطفال الذين يشربون من الزجاجة ، خاصة أثناء الاستلقاء ، إلى الإصابة بعدوى الأذن أكثر من الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية.

-العوامل الموسمية، تكون التهابات الأذن أكثر شيوعًا خلال فصلي الخريف والشتاء. قد يكون الأشخاص المصابون بالحساسية الموسمية أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن عندما تكون أعداد حبوب اللقاح عالية.

-جودة الهواء رديئة، يمكن أن يؤدي التعرض لدخان التبغ أو ارتفاع مستويات تلوث الهواء إلى زيادة خطر الإصابة بعدوى الأذن.

-الفم المشقوق قد تؤدي الاختلافات في بنية العظام والعضلات لدى الأطفال المصابين بالحنك المشقوق إلى صعوبة تصريف قناة استاكيوس.

قد تقلل النصائح التالية من خطر الإصابة بعدوى الأذن

-منع نزلات البرد والأمراض الأخرى. علمي أطفالك أن يغسلوا أيديهم بشكل متكرر ودقيق وعدم مشاركة أواني الأكل والشرب. علم أطفالك أن يسعلوا أو يعطسوا في مرفقهم. إذا أمكن ، حدد الوقت الذي يقضيه طفلك في رعاية الأطفال الجماعية.

-تجنب التدخين السلبي، تأكد من عدم وجود أحد يدخن في منزلك بعيدًا عن المنزل ، ابق في بيئات خالية من التدخين.

-أرضعي طفلك، إذا أمكن ، أرضعي طفلك من الثدي لمدة ستة أشهر على الأقل. يحتوي حليب الثدي على أجسام مضادة قد توفر الحماية من التهابات الأذن.

-إذا كنت ترضعين طفلك بالزجاجة ، فاحملي طفلك في وضع مستقيم. تجنبي وضع الزجاجة في فم طفلك عندما يكون مستلقيًا. لا تضعي الزجاجات في السرير مع طفلك.