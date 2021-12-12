كورونا يمكن أن يضر دماغك بشدة.. أهم 5 أعراض يجب البحث عنها

كتبت إيناس البنا

تصيب عدوى فيروس كورونا الرئتين والجهاز التنفسي، مسببة أضرارا جسيمة ومضاعفات صحية مميتة ، لكن هل تعلم أن عقلك في خطر كبير؟ نعم ، وفقًا لأطباء الأعصاب، فإن حوالي 20-30 % من مرضى كورونا في وحدة العناية المركزة لديهم مشاكل فى الدماغ.

كيف يؤثر مرض كورونا على الدماغ

يمكن تصنيف المظاهر الدماغية لـ كورونا على نطاق واسع إلى أربع مجموعات، هناك فئة الأوعية الدموية حيث يوجد تخثر في الجهاز الشرياني أو الوريدي مما يؤدي إلى احتشاء في الدماغ أو نزيف وريدي في الدماغ.

الفئة الثانية هي العدوى المباشرة بفيروس كورونا للدماغ والتي تظهر عادة في "ضباب الدماغ" أو اعتلال دماغي حيث يصبح المريض نائما جدا وغير مستيقظ.

الجانب الثالث من تورط الدماغ في مرض كورونا، هو الاستجابة المفرطة للالتهابات. "في هذه الحالات ، نصاب بالكثير من التهاب الدماغ والنخاع الحاد المزيل للميالين.

الجانب الرابع، تتضخم المادة البيضاء في الدماغ والمادة الرمادية وتتسبب في أضرار بالغة للدماغ.



تأثير كورونا على الدماغ

فيروس كورونا والدماغ.. أهم 5 أعراض يجب البحث عنها



عندما يدخل الفيروس التاجي الجسم، فإنه لا يؤثر على الرئتين فحسب، بل يؤثر أيضًا على أعضاء الجسم مثل الدماغ، بعض الأعراض العصبية الشائعة التي قد تواجهها بعد إصابة دماغك بفيروس كورونا هي:

ألم عضلى.

صداع غير مبرر.

اعتلال الدماغ.

دوار شديد.

عسر الذوق وفقدان حاسة الشم

شوهدت تقارير حالة اعتلال الدماغ، وتشمل الأعراض:

تغير الوعي

ضعف جانب واحد من الجسم مع صعوبة في الكلام أو ضعف في جميع الأطراف الأربعة حسب المنطقة المصابة من الدماغ.

حركة غير طبيعية للأطراف

اختلال التوازن أثناء المشي

صعوبات في البلع.