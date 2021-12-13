أسعار الذهب اليوم فى مصر.. تطورات السوق العالمى والمحلى لحظة بلحظة

كتب – إسلام سعيد

ينشر اليوم السابع آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع وسط تحرك نحو الارتفاع في البورصة العالمية للمعدن الأصفر، إذ تعافي الذهب مع إعلان بيانات التضخم الأمريكية لشهر نوفمبر 2021 والذي كشف تحركا في مستويات الأسعار الأمريكية.

وسجل الذهب في مصر تحركا طفيفا بقيمة جنيهين، وفي السطور التالية نرصد تطورات الأوضاع في سوق الذهب عالمياً ومحليا.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 21 تسجل 784 جنيها للجرام.



عيار 18 سعر 672 جنيها للجرام.



عيار 24 سعر 895 جنيها للجرام.



الجنيه الذهب يسجل اليوم 6254 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً مع ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في نوفمبر 2021، فيما عزز جاذبية المعدن النفيس للتحوط من التضخم، وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1786 دولار للأونصة، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % عند التسوية إلى 1784.80 دولار.

وحصل المعدن النفيس على دعم أيضا من تراجع الدولار فيما زاد جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين في الخارج، وبرغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم، فإن خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة عادة ما يؤديان إلى دفع عوائد السندات الحكومية للصعود، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي المقرر في 14-15 ديسمبر وهو ما سيجعل هناك حالة ترقب لدى المتداولين لنتائج هذا الاجتماع خاصة مع إعادة ترشيح جيروم باول رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 22.15دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.3 % إلى 937.68 دولار، متجها نحو تحقيق أول زيادة أسبوعية في أربعة أسابيع، وتراجع البلاديوم 3.2% إلى 1754.57 دولار