‎حقق وعده للرئيس وفاز ببطولة العالم بالكاراتيه "تانى".. عبدالعزيز بطل من ذوي الهمم.. فيديو

الدقهلية - مرام محمد

التقى "اليوم السابع"، بطل العالم في الكاراتيه من متحدي الإعاقة، عبدالعزيز عاصم ابن قرية كفر الأطرش التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، والذي استطاع أن يحصد الميدالية الذهبية في بطولة العالم للكاراتيه 2021، التي أقيمت بدولة الإمارات، ويتوج بطلا من جديد على مستوى العالم للمرة الثانية على التوالي ويرفع اسم مصر عاليا.

وقال عبد العزيز عاصم صاحب الـ29 عاما لـ"اليوم السابع"، إنه فخور بما حققه في مجال رياضة الكاراتيه، وتمكنه من تحقيق وعده للرئيس عبدالفتاح السيسي، بحصد الميدالية الذهبية وتحقيق البطولة للمرة الثانية ورفع اسم مصر عاليا من جديد، بعد لقائهما سويا في عام 2019 لتكريمه ومنحه وسام الرياضة من الطبقة الأولى بعد حصوله على بطولة العالم للكاراتيه من متحدي الإعاقة لعام 2018 في دولة إسبانيا.

وأضاف أن رحلة نجاحه وتفوقه لم تكن سهلة، بل كانت مليئة بمحطات كثيرة من الألم، جعلت منه انسانا قويا وصامدا يحيا بالأمل، قادرا على كسر كل الحواجز وتحقيق المستحيل، مشيرا إلى أنه منذ طفولته وهو يعشق رياضة الكاراتيه وبدأ في ممارستها منذ عمر الثامنة، واستطاع أن يحصد فيها عدد من البطولات الإقليمية على مستوى محافظة الدقهلية، جعلت منه بطلا للجمهورية وهو فى عمر الـ18، حتى تعرض وأصدقائه لحادث مأساوى جعلت منه قعيدا على كرسى، كادت أن تحطم أحلامه وآماله في التفوق الرياضي والوصول إلى العالمية، إلا أن بعزيمته وإصراره على النجاح قهر الظروف وتخطاها واستطاع أن يحقق بطولة العالم للكاراتيه مرتين على التوالي.

واستطرد أنه تمكن من الفوز بكأس أحسن لاعب في العالم أسوياء ومعاقين، وحصد بطولة العالم للكاراتيه 2021 للمرة الثانية على التوالي، مسطرا اسمه بين كبار لاعبي العالم في مجال رياضة الكاراتيه، بفضل إرادته، ومدربه الكابتن هانى طنيب عبد الله مدرب منتخب مصر للناشئين والناشئات، مشيرا إلى أن لا شيء مستحيل أمام الإرادة القوية القادرة على قهر وتحدي أي صعاب.