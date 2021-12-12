اليوم السابع
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الأحد، 12 ديسمبر 2021 07:10 م
أكرم القصاص
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مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات فى شارع ونجت

الأحد، 12 ديسمبر 2021 05:39 م
مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات فى شارع ونجت مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة
الإسكندرية أسماء على بدر

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ترأس اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة بمنطقة وينجت بالإسكندرية، تشمل إشغالات وإزالة كافة المخالفات فى الشارع الممتد من شارع مصطفى كامل حتى مزلقان السكة الحديد وحجر النواتية.

كما شملت حملة مرورية مكبرة التفتيش على سيارات الأجرة وإزالة التكاتك المخالفة فى منطقة وينجت بالإسكندرية وتواجد فى الحملة مسئولى الحى، وتم وضع تمركزات المنبه ومرور دورى لمنع عوده الإشغالات.

يذكر أن حى شرق برئاسة محارب هيلع وبتواجد اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية المختصة، شن حملة مكبرة لإعادة الانضباط وإزالة الإشغالات استهدفت شارع ونجت ومحيط مستشفى الرعاية وسوق باكوس وأسفرت عن ضبط 104 حالات إشغال متنوع و 34 حاجز سيارات والتحفظ على 11 توك توك و7 سيارات أجرة بدون لوحات معدنية ورفع سيارة متهالكة.


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ازالة الاشغالات بالاسكندرية

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