حملة مكبرة لإزالة إشغالات المحال والباعة الجائلين بشوارع حى شرق أسيوط

أسيوط - فريق المحافظات

. أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، ضرورة التصدى لظاهرة الإشغالات والتعدى على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتى تسبب إشغالا وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة، لافتاً إلى استمرار شن حملات لإزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بمراكز وأحياء المحافظة لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التى قد تقف أمامهم

كانت الوحدة المحلية لحى شرق أسيوط قد شنت حملة موسعة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الشوارع الرئيسية والميادين المختلفة كشارع مديرية الزراعة ومدرسة البنات بالوليدية والمحلات المخالفة بشارع سور جامعة الأزهر وشارع البحر وشارع رياض وذلك بمشاركة مروان إبراهيم والشاذلى محمد نائبى رئيس حى شرق ورشاد محمود مسئول الإشغالات بالحى وبالتعاون مع شرطه المرافق.

وقال أيمن محروس رئيس حى شرق إنه تم تنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق بين قسم الاشغالات وشرطة المرافق وباستخدام معدات الحى حيث تم رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات وتطبيق القانون وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق حيث تم إزالة لفرش خضار وحواجز حديدية وتند قماش ورفع عربات خشب يد وكارو وفتارين بالإضافة إلى رفع وضبط موازين كهرباء وكفة وترابيزات وكراسى وحوامل حديد وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف حدة الزحام بكافة مناطق المحافظة لافتاً إلى تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمنع انتشار الإشغالات نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون.